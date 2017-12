Video/ Spal Torino (2-2): highlights e gol della partita (Serie A 18^ giornata)

Video Spal Torino (2-2): gli highlights e i gol della partita che si è giocata sabato 23 dicembre. Doppietta di Iago Falque ma gli estensi non mollano: Viviani e Antenucci la pareggiano

24 dicembre 2017 Federico Giuliani

Video Spal Torino - La Presse

Spal-Torino termina con il risultato di 2-2. Il primo tempo offre 45’ dai due volti. Avvio scoppiettante dei granata, capaci di andare a segno dopo appena 20” con Iago Falqué: lancio di Molinaro, grande controllo dell’ex Roma, che scappa a Cremonesi e batte Gomis in diagonale. Quello di Iago Falqué diventa il secondo gol più veloce della stagione, dietro soltanto a quello realizzato da Duvan Zapata in Torino-Sampdoria dello scorso settembre. La Spal accusa il colpo ma con orgoglio e coraggio prova a reagire. Gli emiliani si scoprono troppo e incassano la seconda rete al 10’: Belotti parte in percussione e serve Baselli, che prova il tiro trovando la respinta di Gomis. L’azione prosegue e la sfera finisce sui piedi di Iago Falqué, che a porta vuota non ha problemi a infilare il raddoppio. Prima dell’intervallo Schiattarella e Belotti ci provano con due bordate degne di nota ma la gara si riapre al 42’ grazie alla perla di Viviani da calcio di punizione. Al 44’ la Spal potrebbe addirittura pareggiare ma la botta di Lazzari termina sul fondo sfiorando il palo.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa la Spal continua a spingere sul pedale dell’acceleratore, mentre il Torino deve fare i conti con un cambio forzato. Al 50’ Lyanco è costretto a uscire per infortunio; al suo posto, dentro l’ex Inter Burdisso. In ogni caso, i calo dei granata è preoccupante e la Spal ne approfitta nel migliore dei modi. Al 67’ Sirigu salva tutto su Grassi ma al 69’ non può nulla quando viene battuto da Antenucci, freddo nel trasformare un calcio di rigore assegnato per un fallo in area di De Silvestri. Nel finale enorme chance per il Torino: Belotti ci prova ma Viviani è miracoloso nel salvare sulla linea.

