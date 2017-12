Video/ Udinese Verona (4-0): highlights e gol della partita (Serie A 18^ giornata)

Video Udinese Verona (4-0): gli highlights e i gol della partita che si è giocata sabato 23 dicembre per la 18^ giornata del campionato di Serie A al Friuli

24 dicembre 2017 Federico Giuliani

Video Udinese Verona (LaPresse)

Udinese-Verona termina con il risultato di 4-0 in favore dei padroni di casa nella 18^ giornata di Serie A. Primi 45’ a senso unico alla Dacia Arena, dove l’Udinese va a riposo in vantaggio di due reti grazie alla marcature di Barak e Widmer, due dei giocatori più interessanti della rosa friulana. La cura portata da Massimo Oddo funziona e lo si intuisce già dalle prime battute di gioco, quando il Verona è quasi completamente schiacciato nella propria metà campo. Al contrario, l’Udinese si rende pericolosa con Lasagna, bloccato da Nicolas. Al 28’ i padroni di casa sbloccano il match con Barak, che raccoglie una sponda dello scatenato Widmer, resiste alla carica di Zuculini e fa secco il portiere avversario con una bella girata. Gli scaligeri non reagiscono, perdono la bussola e subiscono la seconda rete di gioranta. Al 44’ Barak fa partire un tiro da fuori non trattenuto da Nicolas, che nell’occasione commette una grave leggerezza. L’azione continua e il pallone arriva a Lasagna, che viene murato dall’estremo difensore ospite. Sul terzo tentativo Widmer riesce a trovare il pertugio vincente in mezzo a una selva di gambe.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa il copione non cambia e l’Udinese sfiora la terza rete prima con Barak (conclusione a lato), poi con Maxi Lopez (bravo Nicolas). Al 68’ i padroni di casa calano il tris al termine di un’azione splendida: Widmer sfonda sulla destra e serve a centro area Lasagna. L’ex Carpi vede con la coda dell’occhio l’inserimento di Barak alle sue spalle, e lo serve con un geniale colpo di tacco. Il 22enne ceco non ci pensa due volte e batte Nicolas con un tiro da fuori per la sesta rete stagionale. Sei gol in stagione anche per Lasagna, che raggiunge il compagno capitalizzando al meglio un assist di Jankto con un destro violento che si infila sotto la traversa. Nel finale c’è tempo per altre due emozioni: Maxi Lopez sfiora la 'manita', così come Larsen che colpisce la traversa.

