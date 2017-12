Probabili formazioni/ Lazio Fiorentina: diretta tv, orario, le notizie live (Coppa Italia quarti)

Probabili formazioni Lazio Fiorentina: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano nei quarti di finale della Coppa Italia (all'Olimpico).

25 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Lazio Fiorentina, Coppa Italia (Foto LaPresse)

Lazio Fiorentina si gioca alle ore 21:00 di martedì 26 dicembre: è la prima partita valida per i quarti di finale della Coppa Italia 2017-2018. Si gioca in gara secca, come sempre succede prima delle semifinali del torneo; percorsi diversi per due squadre che hanno esordito agli ottavi. La Lazio infatti si è liberata agevolmente del Cittadella (4-1) mentre la Fiorentina ha dovuto penare per aver ragione della Sampdoria (3-2) eliminandola sul filo di lana grazie al secondo calcio di rigore della giornata. In ogni caso quella che vedremo allo stadio Olimpico sarà una partita vera e intensa, perché la posta in palio è alta ed entrambe le squadre tengono particolarmente ad onorarla. Andiamo dunque a vedere in che modo i due allenatori potrebbero decidere di schierare i loro uomini in campo allo stadio Olimpico, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Lazio Fiorentina.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Lazio Fiorentina è trasmessa in diretta tv in chiaro per tutti, come accade per tutte le partite di Coppa Italia: l’appuntamento è su Rai Due – disponibile anche in alta definizione – mentre la diretta streaming video sarà disponibile visitando, senza costi aggiuntivi, visitando il sito www.raiplay.it e selezionando il canale di riferimento.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO FIORENTINA

GLI 11 DI INZAGHI

Ancora difficile stabilire quale squadra Simone Inzaghi deciderà di mandare in campo: alcuni giocatori però hanno riposato nella partita di campionato contro il Crotone e dunque potrebbero essere proposti in campo martedì. Di sicuro sarà titolare Felipe Anderson, secondo il suo naturale percorso di crescita dopo l’infortunio; il brasiliano potrebbe affiancare Milinkovic-Savic con riposo per Luis Alberto, mentre nel ruolo di prima punta andrebbe a giocare Caicedo in luogo di Immobile. In porta dovrebbe essere confermato Strakosha; ballottaggio tra Luiz Felipe e De Vrij in difesa, con Radu e Bastos che potrebbero invece essere favoriti su Patric e Wallace. A centrocampo dovremmo rivedere Lucas Leiva, che farà coppia con uno tra Murgia e Parolo; l’allenatore della Lazio in questo senso deve ancora decidere, così come sulle fasce dove però i favoriti sono Basta, che in Serie A ha perso il posto a favore di Marusic, e Lulic che, entrato in corso sabato, è anche riuscito a trovare la via della rete.

LE SCELTE DI PIOLI

Più scelte, e dunque dubbi, le ha Stefano Pioli che per la seconda volta in un mese fa il suo ritorno allo stadio Olimpico da avversario. Dragowsi favorito per la porta, ma già in difesa tante ipotesi con il possibile rientro di German Pezzella al fianco di Astori (in alternativa uno tra Milenkovic, che ha esordito in campionato, e Vitor Hugo) mentre a destra dovrebbe essere riproposto come titolare Laurini, mandando invece Biraghi a sinistra (più di Maxi Olivera). In mediana Badelj dovrebbe riposarsi lasciando il posto a Carlos Sanchez, che formerebbe la consueta linea a tre con l’insostituibile Veretout e con Benassi, che dunque va ancora verso una maglia da titolare. Davanti il dubbio riguarda anche il modulo: con il trequartista se la giocano Saponara e Eysseric, ma i due potrebbero essere in campo insieme con il francese spostato nel ruolo di seconda punta. A riposarsi dovrebbe comunque essere Giovanni Simeone: con il Cholito in panchina giocherà Babacar, al suo fianco appunto Eysseric è in ballottaggio con Federico Chiesa, parte più indietro Thereau che dovrebbe comunque essere un’arma a disposizione dalla panchina.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO FIORENTINA: IL TABELLINO

LAZIO (3-4-2-1): 1 Strakosha; 15 Bastos, 3 De Vrij, 26 Radu; 8 Basta, 16 Parolo, 6 Lucas Leiva, 19 Lulic; 10 Felipe Anderson, 21 S. Milinkovic-Savic; 20 Caicedo

A disposizione: 25 Vargic, 23 Guerrieri, 4 Patric, 27 Luiz Felilpe, 13 Wallace, 77 Marusic, 96 Murgia, 11 Crecco, 5 J. Lukaku, 18 Luis Alberto, 17 Immobile

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: -

Indisponibili: Nani

FIORENTINA (4-3-1-2): 97 Dragowski; 2 Laurini, 31 Vitor Hugo, 13 Astori, 3 Biraghi; 17 Veretout, 6 Carlos Sanchez, 24 Benassi; 8 Saponara; 10 Eysseric, 30 Babacar

A disposizione: 57 Sportiello, 22 Cerofolini, 76 Bruno Gaspar, 4 Milenkovic, 20 Ger. Pezzella, 5 Badelj, 19 Cristoforo, 11 I. Hagi, 27 Lo Faso, 25 F. Chiesa, 9 G. Simeone, 77 Thereau

Allenatore: Stefano Pioli

Squalificati: -

Indisponibili: -

