Chelsea Brighton/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Chelsea Brighton, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la ventesima giornata della Premier League

26 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Chelsea Brighton, Premier League (Foto LaPresse)

Chelsea Brighton, che sarà diretta dall’arbitro Mike Dean, si gioca alle ore 16:00 italiane di martedì 26 dicembre: lo spettacolo del Boxing Day coincide con la ventesima giornata della Premier League 2017-2018. Siamo a Stamford Bridge, casa dei campioni in carica; tuttavia in questa stagione il Chelsea di Antonio Conte dovrà molto probabilmente accontentarsi di un posto in Champions League. Questo perché il ritmo imposto dal Manchester City è durissimo per tutti: i Blues sono scivolati a -16 dalla vetta e ora lottano con Manchester United, Liverpool e Tottenham per entrare direttamente nella principale coppa europea. Oggi per Conte c’è un’ottima occasione per festeggiare i tre punti, eppure il Brighton non va sottovalutato: questa squadra neopromossa infatti sta disputando un ottimo campionato per quelle che sono le sue possibilità, e dopo 19 turno ha ottenuto 21 punti che lo tengono a +5 sulla zona retrocessione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Chelsea Brighton non verrà trasmessa in diretta tv: tuttavia gli abbonati alla televisione satellitare potranno gustarsi il programma Diretta Gol Premier League. Va in onda su Sky Sport 1 e manda in onda tutti i gol, le fasi salienti e le immagini in tempo reale dai campi sui quali si gioca in contemporanea nel campionato inglese. Ovviamente sarà possibile seguire questa trasmissione anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, con la diretta streaming video garantita senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go.

IL CONTESTO

Il Chelsea arriva dal pareggio di Goodison Park contro l’Everton, che ha staccato ancor più la squadra dalla vetta: recuperare 16 punti al Manchester City di questa stagione è un’impresa sostanzialmente impossibile. Bisognerà dunque puntare a difendere almeno il terzo posto; i Blues puntano sul rendimento interno, a Stamford Brige hanno vinto le ultime cinque partite con ultimo stop proprio contro i Citizens, che sono passati grazie al gol di De Bruyne. Ripetere il titolo dell’anno passato era impresa complicata e Antonio Conte lo sapeva bene, ma se non altro il Chelsea è qualificato agli ottavi di Champions League e dovrà giocare il quarto turno di FA Cup tra 11 giorni, in trasferta sul campo del Norwich. Il Brighton come detto sta impressionando: in pochi si aspettavano che questa piccola società riuscisse a muoversi così bene nel contesto della Premier League. Invece si conta già una stupefacente vittoria a Old Trafford contro il Manchester United, e altri ottimi colpi che stanno davvero portando in dote la salvezza. Vero è anche che la vittoria sul Watford dello scorso sabato ha spezzato un periodo negativo fatto di tre pareggi a fronte di quattro sconfitte; oggi i ragazzi di Chris Hughton proveranno se non altro a strappare un punto.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA BRIGHTON

In questa stagione Antonio Conte ha riproposto la difesa a tre, ma con due trequartisti che supportano la prima punta; in assenza di Morata dovrebbe essere Eden Hazard a stare davanti a tutti, con Pedro e Willian che giocheranno a supporto. In difesa comanda Christensen, una delle rivelazioni di questa stagione: al suo fianco Rudiger e Azipilcueta a formare la linea che protegge Courtois, con Victor Moses favorito su Zappacosta a destra e Marcos Alonso dall’altra parte. In mezzo agiscono Tiemoue Bakayoko e Kanté; possibile utilizzo di Fabregas, più come trequartista che come mediano. Il Brighton gioca con il 4-2-3-1: in porta c’è Ryan, difesa con lo spagnolo Bruno e Suttner sugli esterni mentre al centro agiscono Goldson e Dunk. La cerniera mediana a protezione della difesa dovrebbe essere composta da Propper e Stephens; importante sarà anche il lavoro degli esterni che saranno Knockaert e March, che dovranno accompagnare non solo la prima punta Hemed ma anche il trequartista, vale a dire Pascal Gross già autore di 4 gol in campionato, compreso quello che ha regalato la vittoria contro il Watford.

QUOTE E PRONOSTICO

Naturalmente il Chelsea parte nettamente favorito per questa partita di Stamford Bridge: secondo la Snai la differenza tra le due squadre è talmente netta che il segno 1 per la vittoria dei Blues vale 1,18 contro il 16,00 che accompagna invece l’affermazione del Brighton. Dovrete giocare il segno X se credete nell’eventualità del pareggio: il vostro guadagno sarebbe di 6,75 la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

© Riproduzione Riservata.