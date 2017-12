Lazio Fiorentina/ Streaming video e diretta Rai. tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Lazio Fiorentina: streaming video Rai.tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita dell'Olimpico, valida per i quarti di finale della Coppa Italia

26 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Lazio Fiorentina, Coppa Italia (Foto LaPresse)

Lazio Fiorentina sarà diretta dall’arbitro Antonio Damato è la partita che apre il programma dei quarti di finale di Coppa Italia 2017-2018: si gioca allo stadio Olimpico martedì 26 dicembre, con calcio d’inizio alle ore 21:00. Ricordiamo che si gioca in partita secca: al termine dei 90 minuti ci saranno i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore per stabilire quale squadra andrà a giocare la semifinale, che sarà contro la vincente di Milan Inter. La Lazio ha il diritto di giocare in casa questa partita avendo una testa di serie più alta nel tabellone di Coppa Italia; per quanto riguarda le prime otto dello scorso campionato, il criterio è stato effettuato tramite un sorteggio senza limiti. Una partita che in ogni caso sarà molto interessante, tra due squadre che hanno iniziato il loro percorso dal turno scorso e che hanno un’ottima tradizione in questo torneo.

LAZIO FIORENTINA, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Lazio Fiorentina verrà trasmessa in diretta tv sulla televisione di stato, che ha i diritti per tutte le partite di Coppa Italia: in questo caso l’appuntamento è su Rai Due, mentre in assenza di un televisore sarà possibile assistere alle immagini in diretta streaming video, visitando senza costi aggiuntivi il sito www.raiplay.it e selezionando il canale di riferimento.

LAZIO FIORENTINA, DIRETTA STREAMING SU RAIPLAY

IL CONTESTO

La Lazio arriva dal 4-0 al Crotone con cui ha rilanciato le sue quotazioni: la formazione biancoceleste aveva leggermente mollato il colpo in campionato ma ha saputo riprendersi con un poker arrivato tutto nel secondo tempo. In Coppa Italia è stato il 4-1 al Cittadella a portare la squadra ai quarti di finale; in questa competizione la Lazio resta una delle squadre che vanno maggiormente rispettate, perché ha giocato tre finali nelle ultime cinque stagioni vincendone una , e dunque è piuttosto abituata ad arrivare in fondo. Lo è però anche la Fiorentina, finalista nel 2014 e semifinalista l’anno seguente: i viola tra alti e bassi sono riusciti ad avvicinare sensibilmente la zona Europa League, grazie alla vittoria in extremis sul campo del Cagliari hanno scavalcato il Milan e sono anche riusciti a suggellare un periodo positivo, fatto di 5 punti in tre partite. Per qualificarsi ai quarti di finale la Fiorentina ha battuto la Sampdoria per 3-2 in una partita thrilling, con una doppietta di Jordan Veretout (entrambe le reti su calcio di rigore) e il sigillo del sempre prezioso El Khouma Babacar.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO FIORENTINA

Naturalmente entrambi gli allenatori dovrebbero fare un po’ di turnover, anche se non necessariamente troppo ampio visto che la partita è importante: la Lazio ad esempio potrebbe confermare i due centrali di centrocampo (Parolo e Lucas Leiva) con Lulic schierato a sinistra, e almeno uno tra Milinkovic-Savic e Luis Alberto sarà in campo sulla trequarti per affiancare Felipe Anderson, che a tutti gli effetti dovrebbe tornare titolare. Anche il portiere non dovrebbe cambiare; in difesa Luiz Felipe attorniato da Bastos e Radu (possibile panchina per De Vrij), Basta a destra al posto di Marusic e Caicedo che invece dovrebbe sostituire Ciro Immobile come prima punta. La Fiorentina manderà a giocare Babacar in luogo di Giovanni Simeone; al fianco del senegalese ballottaggio tra Chiesa ed Eysseric, con l’inserimento del trequartista che dovrebbe essere Saponara. A centrocampo fuori uno dei tre titolari (probabilmente Badelj); conferma per gli altri due e ingresso in campo di Carlos Sanchez che completerà linea. Astori potrebbe affiancare German Pezzella, in caso di altro forfait dell’argentino spazio a Vitor Hugo o Milenkovic, sulle fasce favoriti Laurini e Biraghi con Dragowski che potrebbe essere in porta al posto di Sportiello.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo le quote fornite dall’agenzia di scommesse della Snai, la Lazio parte piuttosto favorita per la qualificazione alla semifinale: il segno 1 che identifica la sua vittoria vale 1,75 contro il 4,50 per il segno 2, che dovrete ovviamente giocare in caso di affermazione esterna della Fiorentina. Se andiamo invece a guardare il pareggio, che è ovviamente identificato dal segno X, la vostra vincita sarebbe di 3,75 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto per la partita di Coppa Italia.

