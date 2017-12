Manchester United Burnley/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Manchester United Burnley: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la Premier League che si gioca nel Boxing Day

26 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Manchester United Burnley, Premier League (Foto LaPresse)

Manchester United Burnley viene diretta dall’arbitro Martin Atkinson: alle ore 16:00 di martedì 26 dicembre Old Trafford ospita la partita valida per la ventesima giornata della Premier League 2017-2018. Siamo arrivati al Boxing Day, il celebre giorno in cui il campionato inglese gioca in toto un turno; un appuntamento tradizionale da quelle parti, e che oggi è diventato un evento anche a casa nostra grazie alla trasmissione delle immagini più belle. Per il Manchester United non sarà una partita scontata: i Red Devils, che si trovano a -13 dal City capolista, vogliono difendere il loro secondo posto e più in generale la qualificazione diretta in Champions League, ma il Burnley rappresenta la grande sorpresa del campionato e non partirà certo battuto. Inoltre le ultime prestazioni di casa United lasciano intendere che questo possa essere un periodo di pericolosa flessione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Manchester United Burnley non verrà trasmessa in diretta tv: tuttavia gli abbonati alla televisione satellitare potranno gustarsi il programma Diretta Gol Premier League. Va in onda su Sky Sport 1 e manda in onda tutti i gol, le fasi salienti e le immagini in tempo reale dai campi sui quali si gioca in contemporanea nel campionato inglese. Ovviamente sarà possibile seguire questa trasmissione anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, con la diretta streaming video garantita senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go.

IL CONTESTO

E’ stata una settimana difficile per José Mourinho: prima il suo Manchester United è stato clamorosamente eliminato dalla Coppa di Lega perdendo contro il Bristol City – gol subito all’ultimo – poi si è fermato al King Power Stadium dove, nonostante la doppietta di Juan Mata, è arrivato solo un 2-2 contro il Leicester. Questo ovviamente ha frenato la rincorsa al Manchester City, che aveva già subito un colpo durissimo con la sconfitta interna nel derby; la sensazione è che recuperare questi 13 punti di svantaggio sia impossibile per quelli che sono i ritmi della capolista, ma José Mourinho attende con fiducia la seconda parte della stagione soprattutto per capire quello che la sua squadra riuscirà a fare in Champions League, dove ha dominato il girone. Il Burnley come abbiamo detto sta incantando: il settimo posto in campionato significa avere uno sguardo fisso sulla possibilità di arrivare in Europa League. Nelle ultime due partite è però arrivato solo un punto: prima il pareggio esterno contro il Brighton, poi la sconfitta del Turf Moore che ha permesso al Tottenham di operare il sorpasso in classifica. Resta una stagione strepitosa per i ragazzi di Sean Dyche: in Coppa di Lega sono stati eliminati ai rigori dal Leeds, in FA Cup affronteranno il City nel giorno dell’Epifania, purtroppo per loro all’Etihad.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED BURNLEY

A Old Trafford si è aperto il caso: il ritorno di Zlatan Ibrahimovic in pianta stabile ha di fatto convinto José Mourinho a schierare Romelu Lukaku in una posizione più defilata, e il belga non ha mancato di farsi sentire. In difesa dello svedese, in gol in Coppa di Lega, sono intervenuti Paul Pogba e Mino Raiola: Ibrahimovic resta un giocatore fondamentale per questo gruppo, ma un grande cannoniere come Lukaku va comunque onorato. Oggi il belga dovrebbe partire titolare con MAta e Martial sugli esterni, mentre Rashford o Lingard si occuperanno del ruolo di trequartista; Matic e Pogba sono favoriti per giocare in mezzo, in difesa invece spazio possibile ad Antonio Valencia e Ashley Young sulle corsie con Smalling e Phil Jones che potrebbero proteggere De Gea. Il Burnley sarà invece in campo con il consueto 4-2-3-1: Pope in porta, Bardsley e Taylor sulle corsie laterali con Long e Mee a formare la coppia centrale. In mezzo al campo Defour dovrebbe fare coppia con Cork (anche Westwood si gioca una maglia), mentre sulla linea dei trequartisti troveranno spazio l’islandese Gudmundsson (a destra) e Arfield che opererà sull’altro versante. Il trequartista sarà Hendrick: giocherà in appoggio alla prima punta, qui ballottaggio aperto tra Sam Vokes, che potrebbe riprendersi la maglia da titolare, e Wood.

QUOTE E PRONOSTICO

Nettamente favorito il Manchester United: l’agenzia di scommesse Snai ha stilato i pronostici per la partita di Old Trafford e ci dice che il segno 1 per la vittoria dei Red Devils vale 1,25 contro il 13,00 che accompagna il segno 2, identificativo per l’affermazione esterna del Burnley. Dovrete giocare il segno X qualora crediate nel pareggio: in questo caso la vostra vincita sarebbe di 5,75 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

