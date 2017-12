Pesaro Filottrano/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Serie A1 12^ giornata)

Diretta Pesaro Filottrano: streaming video e tv, orario e risultato live della partita di volley femminile per la 12^ giornata della Serie A1. Grande derby marchigiano a Pesaro!

26 dicembre 2017 Michela Colombo

Diretta Pesaro Filottrano (LaPresse)

Pesaro-Filottrano, diretta dagli arbitri Dominga Lot e Omero Satanassi, è la partita di volley femminile in programma oggi 26 dicembre 2017 alle ore 16.00 e valida nella 12^ giornata della Serie A1, prima della fase di ritorno. La serata di Santo Stefano, come al solito dedicata al grande volley al femminile ci presenta in calendario il tanto atteso Derby Marchigiano tra neopromosse. Ecco quindi in campo le formazioni di Matteo Bertini e Giuseppe Nica, pronte per dare vita a un match unico a prescindere dalla graduatoria. La classifica del Campionato infatti non vede nessuna delle due squadre in campo a Pesaro occupare una posizione particolarmente prestigiosa: i punti quindi messi in palio oltre al valore intrinseco del derby potrebbero però rappresentare un bel segnale in vista della seconda metà della stagione.

DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la sfida tra Pesaro e Filottrano sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato: appuntamento quindi alle ore 16.00 al canale Raisport +, al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Confermata quindi anche la diretta streaming video della partita della Serie A1 tramite il servizio gratuito Raiplay.it.

QUI PESARO

La MyCicero Pesaro sarà padrona di casa in questa particolarissima occasione: la formazione di Matteo Bertini sono quindi pronta ad accogliere le corregionali, ansiosa poi di dimenticare i KO rimediati solo settimana scorsa da Conegliano e Novara. Le pesaresi infatti sono di ritorno da un doppio scontro contro le grandi di questa stagione della serie A1: prima con le pantere nel precedente turno di campionato e poi con le campionesse in carica in Coppa Italia (sconfitta per 3-0). Sarà quindi oltremodo interessante vedere Pesaro combattere contro una squadra del medesimo livello o comunque non superiore: non dimentichiamo infatti che la squadra della My Cicero vanta alla vigilia di questa giornata la settima piazza con ben 15 punti, mentre Filottrano è fanalino di coda.

QUI FILOTTRANO

Come abbiamo appena detto Filotrtano approda a questo derby vantano solo il titolo di fanalino di coda. Nella graduatoria della Serie A1 infatti la squadra di Nica è appena ultima con solo 4 punti finora raccolti in questa stagione da neopromossa: a bilancio un solo successo finora, ma più che pesante. L’unica vittoria della formazione della Lardini infatti risale alla prima giornata del Campionato regolare, ove fu proprio Pesaro a cadere sotto i colpi di Agrifoglio e compagne. Ecco perché, sebbene il resto della regular season sia stata avara di soddisfazione per Filottrano, questo potrebbe contare solo relativamente di fronte a un derby così atteso dalle rispettive tifoseria. Da non sottovalutare poi la scossa che potrebbe dare l’avvento sulla panchina della Lardini di Giuseppe Nica, già allenatore del settore giovanile del club marchigiano.

