Probabili formazioni/ Lazio Fiorentina: quote, le ultime novità live (Coppa Italia quarti)

Probabili formazioni Lazio Fiorentina: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti della partita di Coppa Italia, valida per i quarti di finale. Si gioca allo stadio Olimpico

26 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Lazio Fiorentina, Coppa Italia

Lazio Fiorentina apre il programma dei quarti di finale di Coppa Italia 2017-2018: martedì 26 dicembre alle ore 21 lo stadio Olimpico ospita una partita molto interessante, che andrà in scena in gara secca con l’eventualità di tempi supplementari ed eventuali calci di rigore. Lazio e Fiorentina, abituate a queste atmosfere, si sono qualificate vincendo in casa il loro impegno degli ottavi; soffrendo i viola, dominando i biancocelesti ma contro avversarie di diversa portata. A essere in casa è la Lazio in virtù del miglior seeding nel tabellone, formato con un sorteggio che riguardava le prime otto classificate dell’ultima Serie A; andiamo allora a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre in campo, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Lazio Fiorentina.

QUOTE E PRONOSTICO

Lazio Fiorentina è stata quotata anche dall’agenzia di scommesse Snai: ci dicono che a essere favorita è la squadra biancoceleste, che ha una quota sul segno 1 con un valore di 1,75. Per il pareggio dovrete ovviamente giocare il segno X e il vostro guadagno sarebbe di 3,75 volte la somma messa sul piatto, mentre con la vittoria della Fiorentina (identificata dal segno 2) la vostra vincita sarebbe pari a 4,50 volte la posta. Vale 2,15 la quota Under 2,5 contro un 1,65 per la quota Over 1,65: si scommette maggiormente su una partita con almeno tre reti, e viste le squadre in campo ci potrebbe stare.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO FIORENTINA

LE SCELTE DI INZAGHI

Simone Inzaghi ha operato un po’ di turnover in campionato, dunque è lecito aspettarsi che i titolari rimasti fuori sabato possano giocare in Coppa Italia. Nello specifico si tratta di Bastos e Radu in difesa, che dovrebbero prendere il posto di Patric e Wallace; ma anche di Lucas Leiva che tornerà a occupare la sua mattonella al centro del campo insieme a uno tra Murgia e Parolo. A sinistra torna invece Lulic, che opererà come laterale di centrocampo con Basta che diventa favorito dall’altra parte; sulla trequarti invece potrebbe rimanere fuori uno tra Milinkovic-Savic e Luis Alberto per lasciare spazio a Felipe Anderson, che è anche reduce dal primo gol in questa stagione. Davanti è possibile vedere Caicedo, con Immobile a disposizione per il secondo tempo; a completare la formazione saranno Strakosha che si prenderà il posto tra i pali, De Vrij al centro dello schieramento difensivo e appunto uno tra i due trequartisti solitamente titolari, il principale indiziato a iniziare la partita sembra essere Milinkovic-Savic soprattutto se Inzaghi opterà per Luis Alberto.

I DUBBI DI PIOLI

Anche Stefano Pioli deve scegliere il suo undici titolare; German Pezzella dovrebbe recuperare, da vedere se verrà riadottata la difesa a tre vista in campionato contro il Cagliari. In porta dovrebbe esserci Dragowski, scelto per le partite di Coppa Italia; Laurini è pronto a giocare a destra con Biraghi dall’altra parte, in mezzo uno tra Pezzella e Milenkovic insieme a Vitor Hugo, ma Astori potrebbe anche essere confermato titolare (aveva giocato anche contro la Sampdoria). In mezzo al campo si potrebbe rinunciare a Badelj per favorire l’inserimento di Carlos Sanchez; verso la conferma Saponara (conferma rispetto alla partita del quarto turno contro la Sampdoria), il che significa che il modulo della Fiorentina prevederà il trequartista con due punte affiancate. Quasi certo l’utilizzo di Babacar, da vedere chi tra Federico Chiesa e Eysseric affiancherà il senegalese. Il punto fermo sembra essere il turno di riposo di Giovanni Simeone, che in campionato ha sempre giocato e dunque ha bisogno di tirare il fiato.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO FIORENTINA: IL TABELLINO

LAZIO (3-4-2-1): 1 Strakosha; 15 Bastos, 3 De Vrij, 26 Radu; 8 Basta, 16 Parolo, 6 Lucas Leiva, 19 Lulic; 10 Felipe Anderson, 21 S. Milinkovic-Savic; 20 Caicedo

A disposizione: 25 Vargic, 23 Guerrieri, 4 Patric, 27 Luiz Felilpe, 13 Wallace, 77 Marusic, 96 Murgia, 11 Crecco, 5 J. Lukaku, 18 Luis Alberto, 17 Immobile

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: -

Indisponibili: Nani

FIORENTINA (4-3-1-2): 97 Dragowski; 2 Laurini, 31 Vitor Hugo, 13 Astori, 3 Biraghi; 17 Veretout, 6 Carlos Sanchez, 24 Benassi; 8 Saponara; 10 Eysseric, 30 Babacar

A disposizione: 57 Sportiello, 22 Cerofolini, 76 Bruno Gaspar, 4 Milenkovic, 20 Ger. Pezzella, 5 Badelj, 19 Cristoforo, 11 I. Hagi, 27 Lo Faso, 25 F. Chiesa, 9 G. Simeone, 77 Thereau

Allenatore: Stefano Pioli

Squalificati: -

Indisponibili: -

