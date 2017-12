Probabili formazioni/ Milan Inter: diretta tv, orario, le notizie live (Coppa Italia quarti)

Probabili formazioni Milan Inter: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti del derby della Madonnina, valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2017-2018

26 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Milan Inter, Coppa Italia (Foto LaPresse)

Milan Inter va in scena alle ore 20:45 di mercoledì 27 dicembre: il derby della Madonnina infiamma anche la Coppa Italia 2017-2018 e si gioca per i quarti di finale. Una gara secca tra due squadre che arrivano da una sconfitta in campionato; la situazione generale è però ben diversa come sappiamo, perché l’Inter resta comunque in linea con il suo obiettivo – la qualificazione in Champions League – ed è anche in piena corsa per lo scudetto, mentre il Milan sta affondando e si trova già a 21 punti dal primo posto e soprattutto 14 dal quarto, che potrebbero diventare 16 se la Roma dovesse vincere il recupero (lo giocherà comunque tra un mese, quando la classifica sarà già eventualmente cambiata). Andiamo allora a vedere in che modo i due allenatori potrebbero schierare le loro squadre in campo per il derby di Coppa Italia, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Milan Inter.

Milan Inter è trasmessa in diretta tv in chiaro per tutti, come accade per tutte le partite di Coppa Italia: l’appuntamento è su Rai Uno – disponibile anche in alta definizione – mentre la diretta streaming video del derby di San Siro sarà disponibile visitando, senza costi aggiuntivi, visitando il sito www.raiplay.it e selezionando il canale di riferimento.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN INTER

I DUBBI DI GATTUSO

Possiamo aspettarci la formazione titolare nel Milan? Sì, perché se negli ottavi contro il Verona Gennaro Gattuso aveva soprattutto bisogno di conoscere al meglio la sua rosa, questo derby diventa fondamentale per uscire dalla crisi e rappresenterebbe un segnale forte ai tifosi, dimostrando anche che la Coppa Italia deve diventare a questo punto un obiettivo concreto. Dunque, i titolari: di sicuro torneranno Alessio Romagnoli e Suso che erano squalificati in campionato, il primo affiancherà Bonucci nella linea difensiva mentre lo spagnolo sarà a destra nel tridente. Qualche modifica comunque ci sarà: per esempio potremmo vedere Calabria sulla corsia destra (con Ricardo Rodriguez confermato a sinistra) e Calhanoglu dovrebbe riprendersi la maglia da titolare nel tridente, andando a prendere il posto di Cutrone che resta però in ballottaggio per una maglia di prima punta, giocandosela con un André Silva che in questa stagione ha segnato soltanto in Europa League. In mezzo al campo possibile conferma per Montolivo con Kessié e Bonaventura; ovviamente le alternative sono Lucas Biglia e Locatelli, il secondo rientra dalla squalifica ed effettivamente potrebbe prendere il posto dell’ivoriano che ha giocato tantissimo in questa stagione davvero molto dispendiosa.

LE SCELTE DI SPALLETTI

Archiviata la quasi eliminazione contro il Pordenone, Luciano Spalletti dovrebbe presentare in campo un’Inter diversa rispetto a quella versione. Sarà comunque una squadra B perché la priorità resta il campionato: in porta ci sarà Padelli e rivedremo Ranocchia al centro della difesa, questa volta magari con Miranda facendo riposare Skriniar. Fuori i titolarissimi offensivi, avremo allora Karamoh a destra ed Eder che potrebbe operare sulla corsia mancina, con Joao Mario (o Brozovic) che invece agirà alle spalle della prima punta che potrebbe essere ancora Pinamonti (in alternativa lo stesso Eder, riproponendo Joao Cancelo sulla trequarti). In difesa D’Ambrosio potrebbe dare forfait, o comunque essere in panchina: spazio a Dalbert sulla fascia sinistra, dall’altra parte invece lo stesso Cancelo potrebbe essere confermato rispetto a domenica – si gioca il posto con Nagatomo. Da valutare anche il centrocampo: probabilmente resterà fuori Borja Valero per lasciare spazio a Matias Vecino che era squalificato in campionato, al suo fianco ci sarà Gagliardini.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN INTER: IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 2 Calabria, 19 Bonucci, 13 A. Romagnoli, 68 Ri. Rodriguez; 73 Locatelli, 18 Montolivo, 5 Bonaventura; 8 Suso, 9 André Silva, 10 Calhanoglu

A disposizione: 30 Storari, 90 An. Donnarumma, 20 Abate, 22 Musacchio 17 C. Zapata, 15 Gustavo Gomez, 31 Antonelli, 79 Kessie, 21 Lucas Biglia, 11 Borini, 7 Kalinic, 63 Cutrone

Allenatore: Gennaro Gattuso

Squalificati: -

Indisponibili: A. Conti, Josè Mauri

INTER (4-2-3-1): 27 Padelli; 55 Nagatomo, 25 Miranda, 13 Ranocchia, 29 Dalbert; 5 Gagliardini, 11 Vecino; 7 Joao Cancelo, 10 Joao Mario, 17 Karamoh; 23 Eder

A disposizione: 1 Handanovic, 46 Berni, 33 D’Ambrosio, 37 Skriniar, 21 Santon, 20 Borja Valero, 77 Brozovic, 87 Candreva, 44 Perisic, 9 Icardi, 99 Pinamonti

Allenatore: Luciano Spalletti

Squalificati: -

Indisponibili: Vanheusden

