Pronostici Coppa Italia/ Scommesse quote sulle partite: Lazio Fiorentina, Milan Inter (quarti)

Pronostici Coppa Italia: le scommesse e le quote sulle partite che si giocano martedì 26 e mercoledì 27 dicembre, valide per i quarti di finale: sono Lazio Fiorentina e Milan Inter

26 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Pronostici Coppa Italia, quarti di finale (Foto LaPresse)

Non si ferma mai la Coppa Italia 2017-2018: è ancora tempo di pronostici in questo torneo, il cui calendario come sappiamo è piuttosto fitto nei mesi invernali (almeno all’inizio della stagione). Due le partite dei quarti di finale che vivremo questa settimana; per le altre due dovremo aspettare il 2018 ma di fatto saranno già tra sei giorni, andando a completare il quadro del turno. Ricordiamo che anche nei quarti si gioca in gara secca: il vantaggio del campo è dato da seeding nel tabellone, che è stato sorteggiato per le prime otto della scorsa Serie A. Nei nostri pronostici proveremo ad analizzare i principali fattori in gioco: stato di forma, appunto fattore campo, eventuali defezioni nelle rose e trend delle sfide dirette e delle varie squadre in questa Coppa Italia. Analizziamo quindi le due partite che aprono il turno, e che si giocheranno tra oggi e domani.

PRONOSTICO LAZIO FIORENTINA (martedì ore 21:00)

Si affrontano due squadre che negli ultimi anni e in generale hanno onorato al massimo la Coppa Italia: la Lazio è seconda alle spalle della Juventus per numero di finali disputate dopo la fine dell’egemonia targata Inter e Roma, ma ne ha una anche nel 2009 ed è la finalista dello scorso anno. La Fiorentina era arrivata all’ultimo atto nel 2013 - perdendo; al momento entrambe stanno tirando un po’ il fiato, in particolare i biancocelesti che dopo uno straordinario avvio di stagione hanno avuto un sensibile calo anche a causa di una rosa non lunghissima e seconde scelte che non si possono considerare all’altezza dei titolarissimi. La Fiorentina mediamente sta facendo bene considerando la rivoluzione estiva, ma contro le grandi ha spesso faticato non riuscendo soprattutto a essere pericolosa in attacco; trattandosi di partita secca tutto è possibile, ma al momento possiamo dire che la vera favorita per passare il turno è la Lazio. Consigliamo di giocare il segno 1: per i biancocelesti sarebbe l’ennesima semifinale di Coppa Italia e un altro step di una crescita esponenziale iniziata già lo scorso anno, la Fiorentina però ci crede e darà ampio filo da torcere ai biancocelesti.

PRONOSTICO MILAN INTER (mercoledì ore 20:45)

Il fatto che il Milan sia ufficialmente in casa sposta poco: siamo comunque a San Siro, lo stadio di entrambe. L’Inter ha steccato nel turno precedente: clamorosamente è stata costretta ai calci di rigore dal Pordenone, che per due volte ha anche costretto i nerazzurri a tirare per evitare l’eliminazione. La squadra di Luciano Spalletti l’ha sfangata, ma è chiaro che contro il Milan sarà chiamata a fare di più; i rossoneri hanno nella Coppa Italia una possibile valvola di sfogo che faccia dimenticare i tanti problemi di campionato, e dunque da questo punto di vista possono avere maggiore interesse in questa partita rispetto a un’Inter che ha capito ben presto di potersi giocare lo scudetto. Questo lascerebbe intendere che il Milan sia favorito; tuttavia dobbiamo dire Inter, perchè anche se in un derby è tutto possibile al momento la differenza tra le due squadre si vede, e confidiamo che Spalletti riuscirà a evitare il calo motivazionale che c’è stato contro un Pordenone probabilmente sottovalutato inizialmente. Dunque diciamo Inter: i nerazzurri potrebbero tornare a giocare la semifinale di Coppa Italia e aggiungere concretamente un altro obiettivo a una stagione che si sta rivelando molto più positiva del previsto. Occhio comunque al Milan, già finalista di Coppa Italia due anni fa e vincitore poi della Supercoppa grazie a quel traguardo insperato.

