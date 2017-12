Risultati volley femminile/ Classifica aggiornata e diretta livescore delle partite (Serie A1 12^ giornata)

Risultati volley femminile: classifica aggiornata e diretta live score del match della 12^ giornata di Serie A1. Occhio al big match Busto Arsizio-Novara.

26 dicembre 2017 Michela Colombo

Risultati volley femminile (LaPresse)

Archiviato il girone di andata della Serie A1 e i primi quarti di finale della Coppa Italia, ecco che il grande volley femminile torna in campo nella giornata di Santo Stefano: oggi infatti 26 dicembre 2017 si accenderà la 12^ giornata del massimo campionato italiano. Si apre una nuova fase della Regular season e il calendario quindi ci offre per questo pomeriggio un programma di incontri non nuovi ma tutti attesi per la giornata di oggi: nessun anticipo o posticipo, ma solo una piccola variazione di orario. Se infatti per tutti il campi il fischio d’inizio è stato previsto per le ore 17.00 a Pesaro il Derby tra Pesaro e Filottrano avrà inizio alle ore 16.00. Vediamo allora che cosa ci riserva il calendario della 12^ giornata della Serie A1.

IL PROGRAMMA

Detto del match tra Pesaro e Filottrano che avrà inizio con un’ora di anticipo, ecco che invece alle ore 17.00 al Pala Norda si accenderà il match tra Bergamo e Legnano. La casa delle orobiche che solo pochi giorni fa ha ospitato l’All star game di volley si ripopolerà di nuovo di appassionati pronti a sostenere la Foppa, sempre più in crisi e sprofondata in fondo nella graduatoria della Serie A1. In un'altra cornice sempre calda ovvero il Pala yamamay invece sarà la volta del big match tra Busto Arsizio e Novara: le campionesse d’italia in carica e seconde nella graduatoria della serie A1 si troveranno di fronte le farfalle, più agguerrite che mai. La classifica dopo tutto parla chiaro: se Novara è seconda, Busto Arsizio è appena quarta in classifica, con solo tre lunghezze di distanza alle piemontesi. Parlando sempre del top della classifica della Serie A1 ecco poi in campo Conegliano, capolista con ben 29 punti a bilancio: le pantere se la vedranno dalle ore 17.00 con Casalmaggiore. Sempre alle ore 17.00 poi avrà inizio la sfida tra Monza e Firenze: un classico match da centro classifica ma che all’esordio nella fase di ritorno della Serie A1 potrebbe rivelarsi molto importante in vista del proseguo della seconda parte della Stagione 2017-2018. Il programma della 12^ giornata della Serie A1 si chiude poi con la partita tra Scandicci e Modena: le toscane sono impazienti di mettere in sicurezza il gradino più basso del podio provvisorio, forti anche le vantaggio di ben 6 punti sulle bianconeri e approfittando nel contempo dell'impegno di Busto, diretta rivale, con le Campionesse d'italia in carica.

RISULTATI VOLLEY SERIE A1

Ore 16.00 Pesaro Filottrano

Ore 17.00 Bergamo Legnano

Ore 17.00 Busto Arsizio Novara

Ore 17.00 Conegliano Casalmaggiore

Ore 17.00 Monza Firenze

Ore 17.00 Scandicci Modena

CLASSIFICA SERIE A1

Conegliano 29

Novara 27

Scandici 24

Busto Arsizio 24

Modena 18

Monza 16

Pesaro 15

Firenze 14

Legnano 11

Casalmaggiore 10

Bergamo 6

Filottrano 4

