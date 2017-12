Risultati volley maschile/ Classifica aggiornata e diretta live score (Superlega 13^ giornata)

13^ giornata

26 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Risultati volley maschile - LaPresse

Oggi la Superlega di volley maschile torna in campo per un Santo Stefano all’insegna della grande pallavolo. Siamo giunti alla tredicesima giornata, ultima del girone d’andata, dunque in palio c’è il sempre affascinante titolo di campione d’inverno, anche se va detto che quest’anno la classifica a metà campionato non serve a determinare il tabellone di Coppa Italia, di cui già sappiamo quale sarà la Final Four. Traguardo dunque platonico ma sempre ambito, andiamo a vedere quali partite ci attendono nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 26 dicembre. Si scenderà in campo alle ore 18.00 con Castellana Grotte-Civitanova, Latina-Milano, Modena-Padova, Piacenza-Verona, Ravenna-Perugia e Vibo Valentia-Sora, mentre ci sarà un piccolo ritardo per esigenze televisive, alle ore 18.15, per Trento-Monza.

SUPERLEGA 13^ GIORNATA, LA SITUAZIONE IN CLASSIFICA

Per quanto sia platonico, sono in corsa tre squadre per il titolo di campione d’inverno: si tratta di Civitanova, Perugia e Modena, con i marchigiani che a quota 31 punti hanno una lunghezza di vantaggio sulla coppia formata da umbri ed emiliani. Un terzetto di altissimo livello che lotterà ancora a lungo per il primato al termine della stagione regolare, quello che sarà davvero importante per la griglia dei playoff. Civitanova gioca in trasferta ma sul campo della penultima, ha buone chance sulla carta di conservare il primato, anche perché Modena e Perugia giocheranno contro Padova e Ravenna, appaiate a quota 20 punti, che possono essere rivali decisamente più ostiche, soprattutto Ravenna per Perugia dal momento che si giocherà in Romagna.

Un’altra mischia che sarebbe stata molto interessante se ci fosse stato da compilare il tabellone di Coppa Italia sarebbe stata quella dal quinto al nono posto, con ben cinque squadre nel fazzoletto di due soli punti: le già citate Padova e Ravenna a quota 20 ma con due rivali durissime da affrontare, poi Piacenza e Trento a quota 19 - impegno molto insidioso per gli emiliani contro Verona, sulla carta più semplice la partita di Trento contro Monza - ed infine Milano a quota 18 punti e con in programma la partita di Latina. Se la situazione dovesse essere la stessa fra un girone, sarebbe una lotta davvero rovente per i playoff, ma intanto ci godremo un Santo Stefano di grande volley.

RISULTATI VOLLEY SUPERLEGA, 13^ GIORNATA

Oggi, ore 18.00

Castellana Grotte-Civitanova

Latina-Milano

Modena-Padova

Piacenza-Verona

Ravenna-Perugia

Vibo Valentia-Sora

Ore 18.15

Trento-Monza

CLASSIFICA

Civitanova 31

Perugia, Modena 30

Verona 24

Padova, Ravenna 20

Piacenza, Trento 19

Milano 18

Monza, Latina 12

Vibo Valentia 9

Castellana Grotte 5

Sora 3

