Trento Monza/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Serie A1 13^ giornata)

Diretta Trento Monza: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita di volley maschile per la 13^ giornata di Serie A1 Superlega.

26 dicembre 2017 Michela Colombo

Diretta Trento Monza (LaPresse)

Trento-Monza, diretta dagli arbitri Daniele Rapisarda e Andrea Puecher è la partita di volley maschile in programma oggi 26 dicembre 2017 alle ore 18.15 presso il Pala Trento. Nell’ultima giornata dell’andata di questa stagione 2017-2018 del Campionato di Superlega, la formazione di Lorenzetti torna in campo di fronte al pubblico di casa con la speranza e il desiderio di dare continuità alle belle cose fatte vedere nella Serie A negli ultimi turni. Messa alle spalle la festività del Natale e soprattutto il KO rimediato in Champions League contro lo Zaksa (3-2 risultato finale per i polacchi), Trento però dovrà fare i conti con i lombardi di Falasca, che nutrono ambizioni da top ten della classifica.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita di volley tra Trento e Monza sarà visibile alle ore 18.15 in diretta tv sulla tv di stato: appuntamento quindi al canale Raisport + (numero 57 del telecomando) con diretta streaming video garantita tramite il servizio raiplay.it.

QUI TRENTO

Dopo il duro KO subito in Champions League, la squadra di Lorenzetti torna a giocare in Campionato in cerca di risposte, e lo farà di fronte al pubblico del Pala Trento, luogo che storicamente si è sempre rivelato un porto sicuro per i gialloblu. La sfida di certo non si annuncia semplice: va però ricordato che perlomeno in Serie A1 la squadra di Lorenzetti vanta ben 5 successi di fila, che hanno solo parzialmente migliorato il piazzamento del club nella graduatoria. In classifica mentre si accenderà oggi l’ultima giornata della fase di andata infatti i gialloblu sono appena ottavi con solo 19 punti messi finora a bilancio. Di fatto quindi a Giannelli e compagni occorre oggi una vittoria e pure brillante, per ritrovare coraggio e ottimismo verso i prossimi impegni e non ultimo per scalare ancora di qualche gradino la classifica del campionato.

QUI MONZA

La formazione di Falasca approda a questa trasferta la Pala Trento forte della vittoria ottenuta per 3-1 contro Ravenna nella precedente giornata di campionato: un risultato importante per i lombardi che si sono dimostrati particolarmente brillanti in campo nella giornata precedente della Serie A1. Ora però il Monza dovrà dimostrare di sapersi ripetere con una formazione che pur non stando benissimo ha comunque mostrato ampi margini di miglioramento. Finora la squadra di Falasca però non si è dimostrata poi così affidabile e costante nei risultati: la graduatoria vede il Monza solo 11^ con 12 punti e solo 4 vittorie a bilancio (le ultime due rimediate negli ultimi tre turni di Superlega). Di sicuro però Jacopo Botto e i suoi hanno avuto parecchio tempo per preparare l’incontro non essendo impegnati in alcuna coppa.

© Riproduzione Riservata.