AUTOGOL DI DONNARUMMA ANNULLATO DAL VAR/ Video, Milan-Inter fischiato fuorigioco a Ranocchia

Autogol di Donnarumma annullato dal Var, polemiche in Milan-Inter con i nerazzurri fermati dalla tecnologia per un fuorigioco di Andrea Ranocchia abbastanza evidente.

27 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Autogol Antonio Donnarumma annullato dal Var - La Presse

Il Var ha deciso di annullare l'autogol di Antonio Donnarumma e quindi il primo tempo di Milan-Inter termina sullo 0-0. Il portiere del Milan si salva così da un clamoroso episodio che avrebbe bagnato in senso negativo il suo debutto con la maglia rossonera. Incolpevole per il gesto, si sarebbe però parlato solo ed esclusivamente di quello in seguito alla sua prima partita con il Milan. Ci ha pensato l'arbitro Guida a salvare Donnarumma, annullando giustamente il gol per evidente fuorigioco di Andrea Ranocchia. Il difensore dell'Inter, titolare al posto dell'infortunato Joao Miranda, aveva provato a deviare il pallone in porta senza riuscire a farlo ma disturbando comunque l'uscita del lungo portiere di Gennaro Ivan Gattuso. Vedremo cosa ci dirà il secondo tempo, ma almeno per il momento il fratello di Gigio è salvo da polemiche che avrebbero accompagnato il post gara se non ci fosse stato l'intervento provvidenziale e corretto del Var.

La gara Milan-Inter subito si rende protagonista di polemiche quando i nerazzurri passano in vantaggio e l'arbitro Guida decide di annullare per fuorigioco. Era stato protagonista di uno sfortunato autogol Antonio Donnarumma, fratello di Gigio, che a sorpresa era partito titolare al posto dell'infortunato Marco Storari. Il portiere del Milan aveva messo dentro la sua porta un cross al centro di Ivan Perisic, senza riuscire a controllarlo anche per il disturbo di Andrea Ranocchia. Proprio quest'ultimo si trovava in posizione di evidente fuorigioco e partecipava in maniera attiva all'azione provando a deviare anche il pallone poi finito dentro dopo una carambola con l'estremo difensore rossonero. Un gol quindi annullato che farà parlare molto nonostante il fuorigioco fosse abbastanza evidente. Una scelta che dimostra ancora una volta come la tecnologia, se utilizzata nella maniera corretta, possa essere uno strumento importantissimo nelle mani dei nostri arbitri.

