INFORTUNIO ABATE / Problema alla caviglia per il terzino, dentro Calabria in Milan-Inter

Infortunio Abate, problemi alla caviglia per il terzino di Gennaro Gattuso. In campo al suo posto entra Davide Calabria nel quarto di finale di Coppa Italia Milan-Inter.

27 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Infortunio Abate - La Presse

Al posto dell'infortunato Ignazio Abate è entrato Davide Calabria nel secondo tempo di Milan-Inter gara valevole per i quarti di finale a gara unica della Coppa Italia. Il terzino rossonero ha provato a stringere i denti e poi ha ceduto il suo posto al giovane terzino bresciano classe 1996. Questi è stato acquistato dai rossoneri quando aveva appena 19 anni dalla Virtus Adrense e ha fatto poi tutta la trafila delle giovanili per esordire a 18 anni nella stagione 2014/15. Quest'anno ha collezionato appena sette presenze in Serie A, una in Coppa Italia e tre in Europa League. Sia Vincenzo Montella che Gennaro Gattuso non hanno deciso di dargli grande fiducia, anche se il calciatore sa bene che il tempo è dalla sua parte. Ha quindi stasera la grande possibilità di potersi confrontare con un calciatore forte e rapido come Ivan Perisic e di dimostrare tutta la sua qualità sia in fase difensiva che anche in quella di proposizione offensiva.

PROBLEMA ALLA CAVIGLIA PER IL TERZINO

Ignazio Abate è stato costretto ad abbandonare il campo di gioco attorno al sessantesimo di Milan-Inter. Il terzino dei rossoneri è stato vittima di un infortunio che l'ha costretto prima alle cure mediche a bordocampo e poi alla sostituzione. Il calciatore non voleva arrendersi di fronte al fastidio alla caviglia accusato in un contrasto e ha provato a forzare, rientrando in campo per qualche minuto. Ha poi dovuto alzare bandiera bianca e uscire dopo un'ottima prestazione sulla corsia destra. Non si teme nulla di grave per il calciatore che sarà sottoposto preventivamente ad esami strumentali approfonditi nella giornata di domani, ma che non dovrebbe rimanere fermo a lungo. Il calciatore ha comunque accusato molto dolore ed è uscito dal rettangolo verde di gioco zoppicando in maniera evidente, ma senza dove ricorrere alla barella. Già nel post partita potrebbero arrivare informazioni più dettagliate.

© Riproduzione Riservata.