INFORTUNIO BELOTTI / Trauma distorsivo al ginocchio per il Gallo del Torino, calciatore in lacrime

Infortunio Belotti, trauma distorsivo al ginocchio per il Gallo del Torino. L'attaccante granata è uscito dall'allenamento in lacrime ora si attendono i risultati degli esami medici.

27 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Infortunio Belotti - La Presse

L'infortunio di Andrea Belotti è stato confermato anche dal Torino e sicuramente c'è grande preoccupazione attorno al fatto. La giuntura è la stessa che lo ha costretto a un lungo stop all'inizio della stagione, ma qualcuno teme che si possa trattare di qualcosa di ancor più serio. Gli esami strumentali ci diranno se c'è l'interessamento o meno dei legamenti. Intanto ToroNews.net riporta che il calciatore sarebbe scoppiato a piangere costretto a lasciare il rettangolo verde di gioco prima della fine della regolare sessione di allenamento. Di certo se Belotti dovesse rimanere ai box a lungo sarebbe una grande perdita per i granata che potrebbero anche tornare sul calciomercato nella sessione di gennaio. Al momento infatti in rosa c'è il solo Umar Sadiq in grado di sostituire il Gallo, il nigeriano ha però deluso proprio quando ha provato a sostituire Belotti nel primo infortunio stagionale.

TRAUMA DISTORSIVO AL GINOCCHIO PER IL GALLO

Il Gallo Andrea Belotti si è reso protagonista di uno sfortunato episodio nell'allenamento di oggi. Il calciatore ex Palermo e Albinoleffe infatti ha riportato un trauma distorsivo che lo ha costretto a interrompere l'ultima sessione. Durante uno scontro nella sessione a porte chiuse allo Stadio Filadelfia il calciatore ha mosso in maniera innaturale il ginocchio con il dolore che l'ha subito costretto a fermarsi. Un ko abbastanza pesante che potrebbe costringere il calciatore a rimanere fuori ancora a lungo. Al momento non ci sono informazioni di precisi riscontri medici col calciatore che sarà sottoposto nelle prossime ore a degli esami strumentali. Intanto è arrivata la conferma da parte anche della società granata che tramite un tweet ha comunicato: "Esami per Andrea Belotti: trauma distorsivo al ginocchio destro. Nelle prossime ore accertamenti strumentali per valutare l'entità dell'infortunio", clicca qui per il tweet della società e per i commenti dei follower.

