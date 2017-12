INFORTUNIO KALINIC / L'attaccante croato accompagnato dallo staff medico, problema serio per lui?

Infortunio Kalinic, l'attaccante croato del Milan esce accompagnato dallo staff medico. Si teme per lui un problema serio. Al suo posto entra il giovane Patrick Cutrone.

27 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Infortunio Kalinic - La Presse

A quindici minuti dalla fine di Milan-Inter è entrato in campo Patrick Cutrone che ha preso il posto dell'infortunato Nikola Kalinic. Il giovane attaccante rossonero avrà la possibilità di mettersi in mostra in una gara che ormai arrivata a pochi giri di orologio dalla fine è destinata a finire ai tempi supplementari. Cutrone è un attaccante classe 1998 su cui Vincenzo Montella ha fatto molto affidamento prima del suo esonero. Il ragazzo fino a questo momento ha segnato 5 reti in Europa League e 2 in Serie A non giocando poi nemmeno moltissimo. Giocatore agile e dotato di grande fisicità ha dimostrato di avere tutto per diventare un vero crack. Alla fine del calciomercato estivo erano state diverse le squadre minori della Serie A a chiederlo in prestito ai rossonero, ma alla fine Cutrone è rimasto al Milan per dimostrare di essere già pronto per giocare in partite di livello come quella di stasera.

IL CROATO ACCOMPAGNATO DALLO STAFF, È GRAVE?

L'attaccante del Milan Nikola Kalinic è stato costretto a uscire dal campo di gioco a quindici minuti dalla fine della gara contro l'Inter valevole per il quarto di finale di Coppa Italia contro l'Inter. Il croato era stato colpito duro al piede destro da Milan Skriniar e nonostante abbia forzato per provare a rimanere in campo è stato alla fine costretto a uscire. Non ce l'ha fatta a lasciare il rettangolo verde di gioco sulle sue gambe con lo staff medico che ha dovuto prenderlo sotto braccio e accompagnarlo senza fargli poggiare il piede. L'analisi a caldo ci fa pensare che l'ex punta della Fiorentina abbia riportato un problema abbastanza serio, anche se è presto per fare delle ipotesi. Sicuramente ne sapremo qualcosa di più nell'immediato post partita e poi probabilmente domani saranno effettuati i dovuti esami strumentali sul piede di Nikola Kalinic che era stato protagonista di un'altra prestazione opaca.

© Riproduzione Riservata.