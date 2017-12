INFORTUNIO STORARI/ Fastidio ad un polpaccio, debutta Antonio Donnarumma in Milan-Inter

Infortunio Storari, problema muscolare a un polpaccio per l'estremo difensore rossonero. In campo va Antonio Donarruma che debutta quindi in Coppa Italia in Milan-Inter.

Antonio Donnarumma debutta proprio nella sfida Milan-Inter derby in cui si deciderà chi accederà alle semifinali di Coppa Italia contro la Lazio. Il fratello di Gigio scende in campo a causa dell'infortunio che si è procurato Marco Storari durante il riscaldamento. Antonio Donnarumma è arrivato al Milan in estate per fare il terzo portiere dietro proprio al fratello e a Storari. Cresciuto nella primavera del Milan che lo aveva acquistato dalla Juve Stabia quando aveva appena quindici anni il calciatore si era messo in mostra a 21 anni in Serie B con la maglia del Gubbio. Dopo alcune stagioni non proprio semplici al Genoa e un anno in prestito ancora in cadetteria col Bari era volato l'estate scorsa in Grecia per giocare con la maglia dell'Astera Tripolis. Staremo a vedere se stasera darà le giuste garanzie a Gennaro Gattuso per far puntare su di lui ancora in altre occasioni.

PROBLEMA A UN POLPACCIO PER IL VICE DI GIGIO DONNARUMMA

Nel riscaldamento che precede Milan-Inter si è fermato per un infortunio l'estremo difensore Marco Storari che avrebbe dovuto giocare al posto di Gigio Donnarumma. Al suo posto quindi in Milan-Inter giocherà Antonio Donnarumma. Le immagini trasmesse da Milan Tv ci hanno mostrato come Marco Storari, ex portiere tra le altre della Juventus, abbia riportato un fastidio al polpaccio che lo ha costretto a interrompere il riscaldamento. Difficile capire quali possano essere i tempi di recupero con Storari che non si accomoderà nemmeno in panchina. Saranno quindi importanti le prossime ore per capire l'entità di questo problema con gli esami strumentali che dovrebbero essere effettuati nella giornata di domani quando sarà passato abbastanza tempo per capire la tipologia dell'infortunio. E' una perdita importante per Gennaro Ivan Gattuso che su Marco Storari poteva contare a occhi chiusi vista la sua grande professionalità e alle caratteristiche tecniche.

