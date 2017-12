Infortunio Donnarumma/ Problema all’inguine: il portiere del Milan non convocato per il derby

Infortunio Donnarumma, problema all’inguine per il portiere del Milan: derby a rischio. L’estremo difensore rossonero potrebbe dare forfeit per la gara di questa sera

27 dicembre 2017 - agg. 27 dicembre 2017, 12.16 Davide Giancristofaro Alberti

Donnarumma, portiere del Milan - LaPresse

E’ arrivata la notizia che i tifosi del Milan temevano: l’estremo difensore Gigio Donnarumma non scenderà in campo questa sera nel derby contro l’Inter, match valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. L’indiscrezione era nell’aria da qualche ora, ma poco fa è arrivata l’ufficialità, con la società di via Aldo Rossi che ha diffuso su Twitter una breve nota in cui si legge: «Gigio Donnarumma è stato tolto dalla lista dei convocati per il #DerbyMilano: accertamenti medici in corso. Al suo posto è stato convocato Matteo Soncin del #MilanPrimavera». Niente da fare quindi, il 18enne guardiano meneghino non potrà scendere in campo contro i cugini nerazzurri per via di un problema all’inguine che nelle ultime ore ha compromesso le condizioni fisiche dello stesso. Al suo posto dovrebbe giocare il secondo Storari, in campo l’ultima volta nella sconfitta di Europa League contro il Rijeka. Ancora panchina quindi per Antonio Donnarumma, mentre si vede fra i convocati, come già anticipato prima, il giovane Soncin.

PROBLEMA ALL'INGUINE

Il Milan potrebbe essere costretto ad affrontare l’Inter, derby di Coppa Italia in programma questa sera, senza uno dei suoi elementi di spicco. E’ infatti a rischio la presenza in campo dell’estremo difensore titolare, Gigio Donnarumma. Stando alle ultime indiscrezioni riportate dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, il giovane portiere soffre di un problema all’inguine, che lo ha un po’ bloccato nelle scorse ore. A Milanello le sensazioni circolanti sono positive, anche perché pare che lo stesso classe 1999 vorrebbe esserci in uno dei match più importanti per il Milan, tenendo conto anche del campionato sin qui deludente.

SI SCALDA STORARI

Nulla è però da lasciare al caso e solo nelle prossime ore si dovrebbe capire se sarà in porta o meno Gigio, con il secondo Marco Storari (ultima da titolare, il 4 a 0 del Rijeka in Europa League), che si starebbe già scaldando in previsione di una sfida da titolare. Per il Milan ovviamente sarebbe una grande perdita, ragionando in particolare in ottica calci di rigore, visto che, ricordiamo, la sfida fra le due meneghine sarà un incontro di sola andata, e se al termine dei tempi supplementari il risultato sarà ancora in parità, bisognerà giocarsela con la roulette dagli undici metri. Si tratta senza dubbio di un periodo non positivo per il giovane portiere del Milan, apparso non brillantissimo contro l’Atalanta, per via anche di un’accesa contestazione della Curva Sud nei suoi confronti, dopo le note vicende legate al contratto.

