Diretta/ Inter Jef United Under 12 streaming video e tv: gli avversari, orario, risultato live (Liga Promises)

Diretta Inter Jef United Under 12 streaming video e tv, orario e risultato live della partita dei piccoli nerazzurri a La Liga Promises di Tenerife (oggi)

27 dicembre 2017 - agg. 27 dicembre 2017, 11.30 Mauro Mantegazza

Diretta Inter Jef United (da Facebook)

In attesa di Inter Jef United Under 12 per La Liga Promises, andiamo a conoscere un po’ meglio la società giapponese che partecipa al torneo di Tenerife con la propria squadra giovanile. Il Jef United Ichihara Chiba ha sede appunto a Ichihara, città giapponese che sorge nella prefettura di Chiba, non lontano da Tokyo. Attualmente milita nella J. League 2, cioè la Serie B del calcio nipponico. Fondato nel 1946 come sezione calcistica del circolo sportivo della Furukawa Electric (porta il nome attuale dal 1993), dal 1965 fino al 2009 il Jef United ha preso parte a tutte le edizioni della massima divisione nazionale, dunque è un club di notevole tradizione, uno dei fondatori della Japan Soccer League - vincendo, nel 1976 e nel 1985-86 due titoli nazionali - e in seguito della J. League. È stato inoltre la prima squadra giapponese a vincere, nella stagione 1986-87, un titolo continentale riservato alle squadre di club in quello che ancora si chiamava Campionato d’Asia per club e poi diverrà Champions League asiatica. Nel 2009 però il club è retrocesso in Serie B, dove milita attualmente. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Alle ore 13.00 di oggi si gioca Inter-Jef United, partita valida per “La Liga Promises”, il torneo calcistico giovanile dedicato alla categoria Under 12 che si disputa per intero allo stadio El Penonera di Tenerife (Spagna). Una competizione di grande tradizione e fascino per gli Under 12, dal momento che si tratta della ventiduesima edizione e che l’elenco delle partecipanti è davvero prestigioso. La Spagna fa logicamente la parte del leone con ben dieci squadre fra cui tutte le big, dal Barcellona al Real Madrid, dall’Atletico al Valencia fino al Siviglia giusto per citare le principali. L’Inter è una delle tre partecipanti italiane, mentre il JEF United di Ichihara dà un tocco più esotico alla competizione, dal momento che i piccoli giapponesi saranno l’unica squadra non europea di questa La Liga Promises. Per i giovanissimi nerazzurri dunque un confronto particolare con ragazzi che arrivano da molto lontano come primo impegno nella competizione che dura tre giorni.

INTER JEF UNITED, DIRETTA TV E STREAMING VIDEO

Inter Jef United verrà trasmessa in diretta tv su Fox Sports (anche HD, quindi disponibile l'alta definizione), che segue La Liga Promises trasmettendo molte partite, in diretta o almeno in differita. In questo caso l’appuntamento sarà in tempo reale: basterà sintonizzarsi appunto alle ore 13.00 sul canale 204 della piattaforma satellitare di Sky per seguire i piccoli talenti nerazzurri contro quelli della squadra giapponese. Chi non potesse seguire in diretta tv la sfida può usufruire del servizio di diretta streaming video che viene messo a disposizione dalla piattaforma satellitare attraverso il servizio Sky Go. In questo modo la partita potrà essere seguita attraverso pc, smartphone o tablet.

LE SQUADRE PARTECIPANTI

I campioni di oggi che da bambini hanno preso parte a La Liga Promises sono tanti. Giusto per citarne qualcuno, ecco alcuni nomi, ovviamente in gran parte spagnoli: ad esempio Iker Casillas, Andrés Iniesta, Gerard Pique, Dani Carvajal, Fernando Torres, Cesc Fabreas, Jordi Alba, Marc Bartra e Ander Herrera. Per questa edizione numero 22 le squadre partecipanti sono Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid, Valencia, Siviglia, Villarreal, Espanyol, Alaves, Tenerife, Las Palmas, i tedeschi del Borussia Dortmund, i francesi del PSG, per l’Italia Inter, Roma e Juventus, infine naturalmente i giapponesi del Jef United. Per gli appassionati, La Liga Promises è un torneo da seguire con interesse, perché è uno dei più prestigiosi del panorama calcistico giovanile europeo.

