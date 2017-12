Milan Inter/ Streaming video e diretta Rai. tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Milan Inter, streaming video Rai.tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del derby della Madonnina, in programma a San Siro per i quarti della Coppa Italia

27 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Milan Inter, Coppa Italia (Foto LaPresse)

Milan Inter, che sarà diretta da Marco Guida, si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 27 dicembre: fine anno in campo per le due squadre, che giocheranno anche in campionato ma che prima disputeranno nel secondo derby stagionale il quarto di finale di Coppa Italia 2017-2018. Si gioca in gara secca: sono previsti tempi supplementari e calci di rigore in caso di parità, tecnicamente a essere in casa è il Milan che ha una testa di serie più alta nel tabellone (con il sorteggio). Rossoneri qualificati grazie al 3-0 sul Verona, mentre l’Inter ha evitato la clamorosa eliminazione a San Siro contro il Pordenone, facendo 0-0 e poi salvandosi ai calci di rigore. Entrambe però arrivano da due sconfitte consecutive in campionato, e dunque hanno bisogno immediato di rialzarsi; questa partita potrebbe essere l’ideale, anche perché un derby resta sempre un derby.

MILAN INTER, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Milan Inter verrà trasmessa in diretta tv sulla televisione di stato, che ha i diritti per tutte le partite di Coppa Italia: in questo caso l’appuntamento è su Rai Uno, mentre in assenza di un televisore sarà possibile assistere alle immagini del derby in diretta streaming video, visitando senza costi aggiuntivi il sito www.raiplay.it e selezionando il canale di riferimento.

MILAN INTER, DIRETTA STREAMING SU RAIPLAY

IL CONTESTO

Per il Milan questa stagione si sta trasformando in una sorta di brutto sogno: le otto sconfitte in campionato hanno fatto precipitare i rossoneri all’ottavo posto in classifica, con una qualificazione in Europa League che resta sempre alla portata ma una Champions League ormai semi-impossibile da prendere. La Coppa Italia e la coppa internazionale, dove il Milan si incrocerà con il Ludogorets nei sedicesimi, rappresentano dunque degli obiettivi da onorare e provare a vincere, e che potrebbero parzialmente mitigare la delusione per una Serie A che ha evidenziato i limiti della rosa e della campagna acquisti. L’Inter invece continua a essere in corsa per lo scudetto, ma nelle ultime due giornate ha messo insieme due vittorie: un calo che non preoccupa certamente Luciano Spalletti, anche se qualche tifoso ha iniziato a vedere qualche similitudine con le stagioni precedenti e adesso teme che il declino sia iniziato. Al di là di questo però il campionato nerazzurro resta di alto livello: vedremo ora come si chiuderà questo 2017 e quali saranno le premesse per raggiungere gli obiettivi.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN INTER

Difficile stabilire quali formazioni potrebbero scendere in campo a San Siro: la necessità di far riposare alcuni dei titolari si scontra con l’importanza della partita, in senso assoluto trattandosi del derby della Madonnina e visto il periodo delle due squadre. Di conseguenza, ci saranno in campo i migliori con alcune seconde linee: nel Milan Bonucci giocherà con Gigio Donnarumma e con Bonaventura, conferma possibile per Montolivo mentre Suso dovrebbe essere in campo dopo la squalifica in Serie A. Ci sarà però anche spazio per Calabria e probabilmente Calhanoglu, mentre nel ruolo di prima punta André Silva è in ballottaggio con Cutrone e Borini, con Ricardo Rodriguez a sinistra e Musacchio che contende la maglia ad Alessio Romagnoli al centro della difesa. Discorso simile per l’Inter, dove però alcune linee guide dovrebbero essere confermate rispetto al Pordenone: fuori Icardi, Candreva e Perisic, panchina possibile anche per Borja Valero e sicuramente per Handanovic. Giocheranno invece Joao Cancelo e Ranocchia, Matias Vecino (era squalificato per il Sassuolo) e Eder, con Pinamonti che potrebbe essere utilizzato come prima punta, il ritorno di Dalbert sulla corsia sinistra di difesa e Karamoh che salvo sorprese dovrebbe essere in campo dal primo minuto, da valutare se a destra (con Eder dall’altra parte) o a sinistra come già accaduto agli ottavi, confermando Cancelo sulla linea della trequarti.

QUOTE E PRONOSTICO

Inter favorita per il derby di Coppa Italia, almeno secondo quello che dice l’agenzia di scommesse Snai: per questa partita infatti il segno 2 che accompagna la quota per la vittoria dei nerazzurri vale 2,25 mentre il segno 1 per la vittoria del Milan è quotata 3,10. Per il pareggio dovrete giocare il segno X e, in caso finisca effettivamente così, il vostro guadagno sarebbe di 3,30 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

