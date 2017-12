Newcastle Manchester City/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

27 dicembre 2017

Diretta Newcastle Manchester City, Premier League (Foto LaPresse)

Newcastle Manchester City, al St. James’ Park, è diretta dall’arbitro Andre Marriner: si gioca alle ore 20:45 italiane di mercoledì 27 dicembre ed è il posticipo del Boxing Day, la tradizionale abbuffata del campionato inglese. Siamo alla ventesima giornata della Premier League 2017-2018, la prima di ritorno: senza troppi giri di parole possiamo dire che il Manchester City, 19 vittorie e un pareggio, ha in mano un campionato che sta strameritando di vincere, e che per Pep Guardiola e i suoi ragazzi si tratta soltanto di mantenere le distanze dalle inseguitrici. Il Newcastle, neopromosso dopo una sola stagione nella Championship, è pericolante: ha 18 punti che sono appena due sulla zona retrocessione, dunque per Rafa Benitez c’è bisogno di risollevarsi e prendere punti importanti, anche se il valore della rosa c’è.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Newcastle Manchester City sarà trasmessa in diretta tv rappresentando un’esclusiva per tutti gli abbonati alla televisione satellitare: appuntamento su due canali, vale a dire Sky Sport Mix e Sky Sport 3. In assenza di un televisore sarà inoltre possibile assistere a questa partita anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

IL CONTESTO

Giocare oggi contro il Manchester City equivale praticamente sempre a perdere: l’Everton è l’unica squadra capace di frenare la marcia trionfale dei Citizens, ma eravamo al 21 agosto e da allora la capolista ha vinto 17 partite consecutive in Premier League. Un ritmo spaventoso: Guardiola ha impiegato una stagione per prendere pieno possesso delle cose ma adesso ha decisamente voltato pagina, tanto che la sua squadra segna una media sensazionale di oltre tre gol a partita e ha messo in fila tutte. A volte soffrendo, a volte dominando, ma in ogni caso vincendo quasi sempre. Impresa semi disperata allora per il Newcastle, che per di più nelle ultime giornate ha fatto male: la vittoria sul campo del West Ham (3-2) dello scorso sabato ha spezzato una serie di nove partite senza vittorie, con ben otto sconfitte. Rafa Benitez gode ancora della fiducia della società ma è chiaro che deve iniziare ad alzare il livello; nelle prossime partite (Brighton, Stoke City e Swansea) i tifosi attendono un bel bottino, per oggi invece le speranze non sono troppe anche se il calore di St. James’ Park potrebbe fare miracoli.

PROBABILI FORMAZIONI NEWCASTLE MANCHESTER CITY

Benitez pare intenzionato a confermare la squadra che ha vinto contro il West Ham: dunque spazio a un 4-4-2 classico con la coppia centrale formata da Lascelles e Clark a protezione del portiere Elliot, mentre Yedlin e Manquillo agiscono sulle corsie laterali. I due terzini formeranno delle catene con Ritchie e Christian Atsu; sarà questo uno dei grandi segreti dei Magpies, perché i movimenti degli esterni aprono spazi ai due centrali di centrocampo Diamé e Saivet, che non a caso sono andati entrambi a segno al London Stadium. Davanti invece dovrebbero giocare come sempre Joselu e Gayle, ma occhio anche ad Ayozé Perez. Nel Manchester City cambiano gli interpreti ma non i risultati; ad ogni modo è un 4-3-3 che può diventare 4-1-4-1 con la posizione di Fernandinho che si alza e si abbassa, mentre i due esterni offensivi (Sterling e Leroy Sané) fanno l’elastico tra la linea di trequarti e la prima punta. Ancora una volta Aguero favorito su Gabriel Jesus, con David Silva e De Bruyne che dovrebbero essere i giocatori alle spalle del Kun; qualche dubbio in più in difesa, dove Danilo potrebbe tornare titolare a sinistra prendendo il posto di Delph oppure anche sostituire Kyle Walker sull’altra fascia. In mezzo, ancora in assenza di Stones, ci sarà Otamendi; Kompany o Mangala lo affiancheranno, in porta giocherà invece Ederson.

