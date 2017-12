PSG JUVENTUS/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (La Liga Promises)

PSG Juventus a La Liga Promises: diretta tv e streaming video, orario e risultato live della sfida tra i giovani talenti bianconeri e quelli parigini a Tenerife.

27 dicembre 2017 Silvana Palazzo

PSG Juventus a La Liga Promises

Torna “La Liga Promises”, il torneo calcistico giovanile dedicato alla categoria Under 12. Le danze si aprono con Paris St Germain - Juventus, in programma alle 11.00 oggi, mercoledì 27 dicembre 2017. La squadra bianconera scenderà in campo nello stadio El Penonera del Tenerife per la ventiduesima edizione della competizione. E affronterà l'unica squadra che rappresenta la Francia, il PSG. Le giovani promesse della Juventus sono pronte dunque, a dar battaglia alle eccellenze d'Europa. Ieri i giovani bianconeri sono partiti, come ha testimoniato il club su Twitter, con la voglia di mostrarsi all'altezza delle cantare dei migliori club europei. Oltre alle principali squadre del panorama calcistico spagnolo, ci saranno alcune invitate speciali, come appunto la Juventus, con l'Inter e la Roma a rappresentare l'Italia, e il Paris St Germain per la Francia. L'ultima edizione ha visto trionfare il Barcellona, che ha sconfitto in finale i pari età dell'Atletico Madrid.

IL PRECEDENTE

La Juventus ha già affrontato il Paris St Germain a La Liga Promises: è accaduto l'anno scorso e non è andata bene per la formazione bianconera. Esattamente dodici mesi fa Mehdi Ganouni decise con la sua rete la partita. La speranza della Juventus è di riuscire a fare meglio in questa edizione. A Giovanni Valenti, tecnico bresciano approdato due anni e mezzo fa alla Juventus, il compito di guidare l'Under 13 bianconera in quest'avventura. Al loro ritorno, dal 2 all'8 gennaio, parteciperanno invece al terzo torneo "Città di Pescara".

LE SQUADRE PARTECIPANTI

I campioni di oggi che da bambini hanno preso parte a La Liga Promises sono tanti. Giusto per citarne qualcuno, ecco alcuni nomi: Iker Casillas, Andrés Iniesta, Gerard Pique, Dani Carvajal, Fernando Torres, Cesc Fabreas, Jordi Alba, Marc Bartra e Ander Herrera. Da giovani in erba sono diventati i campioni di oggi. Con il loro talento si sono ritagliati uno spazio importante nella storia del calcio. Da Arona, a Tenerife, da oggi fino al 30 dicembre si sfideranno tante giovani promesse. Le squadre partecipanti sono Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid, Valencia, Siviglia, Villarreal, Espanyol, Alaves, Borussia Dortmund, JEF United, PSG, Inter, Roma e appunto la Juventus. Per gli appassionati, La Liga Promises è un torneo da seguire con interesse, perché è uno dei più prestigiosi del panorama calcistico europeo.

PSG JUVENTUS, DIRETTA TV E STREAMING VIDEO

PSG Juventus verrà trasmessa in diretta tv su Fox Sports (anche HD, quindi disponibile l'alta definizione). Basta sintonizzarsi al canale 204 di Sky per seguire i piccoli talenti bianconeri contro quelli della squadra parigina. Chi non può seguire in diretta tv la sfida può usufruire del servizio streaming video messo a disposizione dalla piattaforma satellitare attraverso il celebre servizio Sky Go. In questo modo la partita potrà essere seguita attraverso pc, smartphone o tablet. Non c'è possibilità, dunque, di perdersi le giocate dei campioni del domani. Fox Sports trasmetterà otto partire dei gironi, i quarti di finale, le due semifinali e le finali del torneo. Per ogni partita si alterneranno due telecronisti: Davide Bernardi, Edoardo Testoni, Giovanni Barsotti e Dario Mastroianni. Occhi aperti allora, perché tra qualche anno potrete dire di aver visto i nuovi Cristiano Ronaldo e Lionel Messi!

