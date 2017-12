Parma Spezia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Parma Spezia: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie B

27 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Parma Spezia, Serie B 21^ giornata (Foto LaPresse)

Parma Spezia, che sarà diretta dall’arbitro Ros, apre la ventunesima giornata del campionato di Serie B 2017-2018: siamo arrivati all’ultimo turno del girone di andata e il torneo cadetto si appresta ad andare in vacanza, anche se lo farà per non troppo tempo. Questa dello stadio Tardini è per di più una delle partite più interessanti della giornata: si affrontano infatti due squadre che hanno buone ambizioni di playoff, con i ducali che in questo momento stanno dimostrando di potersi anche giocare la promozione diretta. Punti importanti in palio dunque: il Parma vuole sfruttare il fattore campo, i liguri sperano di confermare l’ottimo trend con il quale arrivano alla trasferta in terra emiliana.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Parma Spezia sarà trasmessa in diretta tv rappresentando un’esclusiva per tutti gli abbonati alla televisione satellitare: i canali di riferimento sono Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1. In assenza di un televisore sarà inoltre possibile assistere a questa partita anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

IL CONTESTO

Pareggiando a Bari il Parma ha perso qualcosa in classifica, ma resta a due punti dalla promozione diretta: Roberto D’Aversa è esattamente dove voleva essere, forse anche più avanti. C’è però una fase di stanca al momento: i ducali infatti hanno pareggiato le ultime tre partite e non segnano da due, e dunque non sono riusciti a dare seguito al 3-0 sulla Pro Vercelli. Per contro c’è una sola sconfitta nelle ultime sette giornate, e questo ha ovviamente contribuito a mantenere la squadra ad un ottimo punto della classifica e sempre con la speranza di arrivare a una clamorosa terza promozione consecutiva. Lo Spezia è forse la squadra più in forma del momento: arriva da tre vittorie consecutive in cui non ha subito gol, e ha anche vinto quattro delle ultime cinque partite con una sola sconfitta in nove turni. È comunque ancora presto per illudersi: negli anni passati lo Spezia ha sempre avuto ottimi periodi che però non sono sfociati in una promozione e a volte nemmeno nei relativi spareggi, dunque bisognerà aspettare per giudicare. Di sicuro però i ragazzi di Fabio Gallo vorranno sfruttare il grande momento per provare a scalare ancor più la classifica.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA SPEZIA

D’Aversa dovrebbe confermare gli stessi undici che hanno pareggiato al San Nicola; dubbio Scozzarella che è diffidato, al suo posto potrebbe allora giocare Munari (o Barillà) con Scavone e Dezi che si occuperanno delle mezzali. Invariato il tridente offensivo, uno dei grandi segreti della squadra ducale: Roberto Insigne e Di Gaudio sulle fasce, Baraye dovrebbe essere la prima punta qualora Calaiò non dovesse recuperare. In difesa, a protezione di Frattali, spazio alla coppia centrale formata da Iacoponi e capitan Alessandro Lucarelli, con Di Cesare e Gagliolo che invece dovrebbero essere i due terzini. Lo Spezia si affida a Granoche e Marilungo con il dubbio del grande ex Gilardino: saranno due di questi tre a guidare la fase offensiva della squadra, con Mastinu che ancora una volta giocherà con funzioni da trequartista. A centrocampo invece Bolzoni si posiziona da playmaker arretrato; al suo fianco come mezzali dovrebbero esserci Vignali e Pessina, da valutare invece il possibile ingresso di Ammari che però darebbe una dimensione di maggiore spinta alla squadra, dunque bisognerebbe valutare in che modo affrontare la partita. Terz i e Giani in mezzo, De Col e Walter Lopez sulle fasce, in porta ovviamente ci sarà Raffaele Di Gennaro.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia di scommesse Snai punta maggiormente sulla classifica nel tracciare il pronostico per questa partita: ecco perché la vittoria del Parma, che è identificata dal segno 1, vale 1,85 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto mentre per la vittoria dello Spezia – segno 2 – siamo già a un valore di 4,50. Per quanto riguarda il pareggio, identificato naturalmente dal segno X, la vostra vincita sarà di 3,30 volte la cifra che avrete puntato sulla sfida dello stadio Tardini.

