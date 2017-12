RIFORMA PENSIONI 2017/ La promessa sgradita di Berlusconi (ultime notizie)

Riforma pensioni 2017, oggi 27 dicembre. La promessa sgradita di Silvio Berlusconi. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

27 dicembre 2017 Lorenzo Torrisi

LA PROMESSA DI BERLUSCONI NON GRADITA

Si avvicina lo scioglimento delle Camere, tappa del percorso che porterà alla nascita della nuova legislatura a seguito delle elezioni politiche. Consultazioni in cui la battaglia tra i partiti sarà scandita da programmi che contengono anche promesse sulle pensioni. C’è chi, come Matteo Salvini, promette la cancellazione della Legge Fornero in cinque mesi, chi, come Luigi Di Maio, parla di rivedere le pensioni d’oro e chi, come Silvio Berlusconi, ritiene possibile alzare le pensioni minime a 1.000 euro. Una promessa elettorale che non convince molti degli appartenenti al gruppo Facebook 41xtutti lavoratori uniti. In primo luogo perché viene da chi ha comunque votato a favore della riforma delle pensioni del 2011, che tanti disagi ha causato a chi, dopo 41 anni di lavoro, spera di poter accedere alla pensione, ma deve invece attendere di poter soddisfare i requisiti anagrafici o contributivi richiesti.

Ma c’è anche chi non è d’accordo a innalzare tutte le pensioni minime a 1.000 euro. Importi così bassi, infatti, sono spesso frutto di pochi contributi versati oppure di “agevolazioni” come le baby pensioni. Dunque, si potrebbe arrivare a una situazione piuttosto paradossale. Chi ha lavorato pochi anni, non solo continuerebbe a godere di una pensione non parametrata ai contributi versati che ha cominciato a incassare in età piuttosto giovane, ma si vedrebbe aumentare l’importo della propria pensione; il tutto mentre c’è chi ha iniziato a lavorare da giovane e dopo oltre 40 anni di contributi versati dovrebbe ancora attendere per accedere alla quiescenza. È facile quindi comprendere l’avversione per la promessa di Berlusconi.

OPZIONE DONNA, LA LOTTA NON È FINITA

L’arrivo delle feste natalizie è coinciso anche con l’approvazione della Legge di bilancio al Senato. Sono così tramontate le possibilità di vedere prorogata Opzione donna. Per questo motivo il Movimento Opzione donna, dopo 17 giorni, ha deciso di interrompere lo sciopero della fame a sostegno della richiesta di prorogare al 2018 il regime sperimentale di pensionamento anticipato introdotto nel 2004. Con un post sulla pagina Facebook del Movimento, una delle amministratrici, Lucia Rispoli, ha scritto: “Diciassette giorni di sciopero della fame per la difesa del diritto alla Proroga di Opzione Donna al 2018. Non li dimenticate, ripartiamo insieme da qui”. La battaglia non sembra dunque finita, ma sarà probabilmente da rimandare alla prossima legislatura, visto che le camere stanno per essere sciolte.

LA PERDITA PER CHI SCEGLIE IL PART-TIME

Con l’innalzamento dell’età pensionabile previsto a partire dal 2019 il part-time potrebbe essere una scelta che potrebbe farsi interessante per i lavoratori over 60, di modo che possano sentire meno la fatica. La tecnica della scuola scrive che in effetti tra gli insegnanti riscuote un certo successo negli ultimi tre o quattro anni di servizio. Se questa scelta non influisce sui requisiti necessari per accedere alla quiescenza, di certo qualche conseguenza la si ha sul futuro assegno pensionistico, in quanto i contributi versati negli anni di part-time sarebbero inferiori a quelli che si sarebbero effettuati nel caso di permanenza a tempo pieno. “È necessario specificare, a scanso di equivoci, che la parte di assegno pensionistico ricavata con il sistema retributivo non viene assolutamente decurtata, anche qualora si concludesse la carriera lavorativa in regime di part-time”, si legge sul quotidiano della scuola on line.

