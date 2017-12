Probabili formazioni/ Milan Inter: quote, le ultime novità live (Coppa Italia quarti)

Probabili formazioni Milan Inter: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano nel derby della Madonnina, valido per i quarti di Coppa Italia

27 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Milan Inter, Coppa Italia (Foto LaPresse)

Milan Inter si gioca per i quarti di finale di Coppa Italia 2017-2018: alle ore 20:45 di mercoledì 27 dicembre si gioca un altro derby stagionale, dopo quello di campionato che i nerazzurri avevano vinto 3-2 all’ultimo respiro. Questa è una gara secca con qualificazione che passa eventualmente da tempi supplementari e calci di rigore; il contesto è diverso, anche perché passato tempo da quella sfida e il Milan è letteralmente crollato in Serie A, mentre l’Inter pur mantenendo una posizione di rilievo in classifica ha perso due partite consecutive e ha bisogno di rialzarsi. In campo dunque potrebbe esserci più di quanto ci si aspetti da un quarto di Coppa Italia; andiamo subito a vedere quali potrebbero essere dubbi e certezze che albergano nella mente dei due allenatori per questa partita di San Siro, studiano in maniera più dettagliata quelle che sono le probabili formazioni di Milan Inter.

QUOTE E PRONOSTICO

E’ difficile stabilire chi tra Milan e Inter sia favorito per questo derby di Coppa Italia: ci viene in soccorso l’agenzia di scommesse Snai che ha stilato le quote. Ci diche che un leggero vantaggio ce l’hanno i nerazzurri: la quota sul segno 2 per la vittoria dell’Inter vale infatti 2,25 contro il 3,10 che accompagna il segno 1, che dovrete invece giocare in caso di vittoria del Milan. Il pareggio è invece identificato dal segno X, che vi permetterebbe di portare a casa 3,30 volte quanto avrete investito per la partita dei quarti di finale..

LE SCELTE DI GATTUSO

La formazione del Milan resta ancora un mistero; possiamo però basarci sul fatto che già negli ottavi Gennaro Gattuso aveva mandato in campo i titolari, e adesso che arriva dalle sconfitte contro Verona e Atalanta ha bisogno di risposte immediate e il derby va onorato sempre e comunque. Dunque Bonucci e Romagnoli dovrebbero esserci in difesa, insieme a Calabria e Ricardo Rodriguez; a centrocampo invece possibile riposo per Kessie con il rientro di Locatelli che era squalificato negli ottavi, insieme a lui uno tra Montolivo e Lucas Biglia ma con la conferma di Bonaventura, in questo momento imprescindibile per la squadra rossonera. I dubbi maggiori riguardano il tridente offensivo: Suso dovrebbe essere in campo avendo saltato la partita di campionato, dall’altra parte il ballottaggio è tra Calhanoglu e Cutrone ma l’attaccante cresciuto nel settore giovanile del Milan è in competizione anche per il posto di prima punta, dove André Silva sembra comunque partire favorito. A prendersi un turno di pausa dovrebbe allora essere Kalinic, pronto però eventualmente a fare il suo ingresso nel secondo tempo.

I DUBBI DI SPALLETTI

Anche per l’Inter certe scelte non sono definite: uno tra Miranda e Skriniar si prepara a lasciare il posto a Ranocchia, D’Ambrosio non è al top e dunque a destra dovrebbe andare a giocare Nagatomo, con Joao Cancelo che come contro il Pordenone potrebbe avanzare la sua posizione ed essere schierato sulla linea dei trequartisti. A sinistra si candida Dalbert; in porta giocherà chiaramente Padelli, mentre in mediana si rivede Matias Vecino (era squalificato in campionato) che dovrebbe fare coppia con Gagliardini, lasciando in panchina Borja Valero. Brozovic e Joao Mario son in ballottaggio per la maglia di trequartista ed è difficile stabilire chi giocherà dal primo minuto; a sinistra sulla trequarti favorito su Karamoh, ma il giovane se la gioca con Eder, che eventualmente potrebbe essere schierato anche in posizione centrale. L’italo-brasiliano però potrebbe anche giocare come prima punta: in questo senso è testa a testa con Pinamonti, mentre Icardi sembra dover partire dalla panchina anche se, trattandosi di un derby, non sono escluse sorprese dell’ultimo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN INTER: IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 2 Calabria, 19 Bonucci, 13 A. Romagnoli, 68 Ri. Rodriguez; 73 Locatelli, 18 Montolivo, 5 Bonaventura; 8 Suso, 9 André Silva, 10 Calhanoglu

A disposizione: 30 Storari, 90 An. Donnarumma, 20 Abate, 22 Musacchio 17 C. Zapata, 15 Gustavo Gomez, 31 Antonelli, 79 Kessie, 21 Lucas Biglia, 11 Borini, 7 Kalinic, 63 Cutrone

Allenatore: Gennaro Gattuso

Squalificati: -

Indisponibili: A. Conti, Josè Mauri

INTER (4-2-3-1): 27 Padelli; 55 Nagatomo, 25 Miranda, 13 Ranocchia, 29 Dalbert; 5 Gagliardini, 11 Vecino; 7 Joao Cancelo, 10 Joao Mario, 17 Karamoh; 23 Eder

A disposizione: 1 Handanovic, 46 Berni, 33 D’Ambrosio, 37 Skriniar, 21 Santon, 20 Borja Valero, 77 Brozovic, 87 Candreva, 44 Perisic, 9 Icardi, 99 Pinamonti

Allenatore: Luciano Spalletti

Squalificati: -

Indisponibili: Vanheusden

