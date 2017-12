Probabili formazioni Serie B / I moduli, le scelte e i dubbi degli allenatori (21^ giornata)

Probabili formazioni Serie B: le scelte degli allenatori per gli schieramenti in campo il 27 e 28 dicembre nella 21^ giornata della cadetteria. Ben 12 gli assenti per squalifica.

27 dicembre 2017 Michela Colombo

Probabili formazioni Serie B (LaPresse)

Il campionato della serie B torna in campo per la 21^ e ultima giornata per l’anno solare 2017: prima però di andare a esaminare i dubbi, i moduli e le scelte tattiche dei vari allenatori per le probabili formazioni da schierare, vediamo nel dettaglio che cosa ci propone il calendario ufficiale per le giornate del 27 e 28 dicembre 2017. Si comincerà proprio di 27 dicembre con l’anticipo tra Parma e Spezia atteso per le ore 20.30, mentre saranno quindi ben 10 gli incontri in programma per il giorno dopo. Il 28 dicembre alle ore 20.30 si accenderanno quindi: Avellino-Ternana, Brescia-Ascoli, Carpi-Bari, Cremonese-Cesena, Entella-Novara, Foggia-Frosinone, Palermo-Salernitana, Perugia-Empoli, Pescara-Venezia, Pro Vercelli-Cittadella. Andiamo quindi ora a vedere nel dettagli partita per partita, le probabili formazioni attese in campo per la 21^ giornata della Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA SPEZIA

Per l’anticipo della 21^ giornata è probabile che D’Aversa opti per il solito 4-3-3 con tanti titolari già visti in campo al San Nicola contro il Bari: confermato quindi il tridente d’attacco con Insigne e Di Gaudio, oltreché uno tra Baraye e Siligardi, dati in ballottaggio. Gallo invece non rinuncerà al 4-3-1-2 a rombo, con un ampia difesa che vedrà di fronte a Di Gennaro i soliti Giani e Terzi, con Lopez e De Col attesi sulle corsie più esterne.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO TERNANA

Al Partendo l’Avellino dovrebbe tornare a schierarsi sul 4-4-2 benché l’infermeria bianocoverde sia ancora piena: la mediana quindi dovrebbe vedere dal primo minuto D’Angelo e Di Tacchio al centro e Molina e Bidauoi sulle fasce. Per questa match invece Pochesci perde Mirko Carretta per decisione del giudice sportivo: nel modulo a due di fianco a Montalto (autore di ben 4 gol nel turno precedente) dovrebbe quindi esserci uno tra Fjnotto e Albadoro.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA ASCOLI

Per questo turno della Serie B Pasquale Marino perde Somma e Cancellotti: il primo verrà sostituito presumibilmente da Bandini nella difesa a tre con Meccariello e Coppolaro, mentre il secondo da Bartoli, salvo cambi di modulo. Nel 3-5-2 Cosmi invece perde ben due capisaldo della difesa del Picchio ovvero Gigliotti e Padella, entrambi per decisione del giudice sportivo. Ecco quindi che in difesa di fronte a Ragni non mancherà De Santis, ma con il duo Florio e Pinto a occupare le corsie.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI BARI

Problemi in difesa per la probabile formazioni del Carpi: nel terzetto solito di fronte a Colombi mancherà Poli: ecco quindi che con Ligi e Pasciuti dovremmo trovare Anastasio, salvo esperimenti tattici di Mister Calabro. Per il Bari ecco invece il solito 4-3-3 che in attacco vedrà diversi ballottaggi: Improta rimane confermato sulla sinistra ma Galano si vede insidiato da Kozak e Nenè prima punta da Floro Flores.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE CESENA

Tesser non dovrebbe rinunciare per questo match al solito rombo 4-3-1-2 anche se di fronte alla difesa resterà in panchina Arini per squalifica: ballottaggio sul 50:50 tra Castrovilli e Macek. I romagnoli invece non mancheranno di schierarsi in campo con i 4-4-1-1 dove Jallow e Cacia saranno di nuovo i punti focali del reparto offensivo

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA NOVARA

Aglietti per il match casalingo della 21^ giornata di Serie B dovrebbe propendere di nuovo per il 4-3-3: qui in attacco verranno confermati De Luca, La Mantia e Diaw, tutti e tre andati in gol contro il Frosinone nel turno precedente. Sulla trequarti Corini invece dovrà risistemare la sua mediana nel modulo 3-4-3: Cesarini non ci sarà perché squalificato ma Orlandi si farà trovare pronto a completare il settore co Moscati e il duo Calderoni-Dickmann atteso sull’esterno.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA FROSINONE

Stroppa dovrebbe confermare gran parte del 4-3-3 andato a segno contro la Salernitana solo pochi giorni fa: conservatissima la difesa a tre con Loiacono, Camporese e Martinelli posta davanti a Tarolli. Sarà invece 3-4-1-2- per Longo e il suo Frosinone con Ciofani e Citro di nuovo punti focali dell’attacco con Ciano posto sulla trequarti.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO SALERNITANA

Dovrebbe essere ancora 3-5-1-1 per Tedino e il suo Palermo, con La Gumina e Traikovski attesi sulle due punte d’attacco, mentre alle loro spalle Coronado e Murawski si contenderanno la maglia da titolare. Colantuono e la sua Salernitana invece abbisognano di conferme dopo il KO con i satanelli nella precedente giornata di campionato: via al 4-2-3-1 con uno tra Bocalon e Rossi pronti a trascinare i granata.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA EMPOLI

Per questo match casalingo Breda non dovrebbe rinunciare a 4-4-2 già visto contro il Novara: Di Carmine e Cerri sono ancora i primi in lizza per la maglia da titolare in attacco. Risponderà la difesa a 4 dell’Empoli di Andreazzoli: davanti a Provedel ecco la coppia centrale Simic-Veseli, con Di Lorenzo e Pasqual attesi sulle fasce esterne

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA VENEZIA

Per la partita della 21^ giornata di Serie B, il tecnico del Pescara dovrà fare a meno di Carraro al centro della mediana, colpito da squalifica: Proietti rimane in pole per sostituirlo e completare il reparto con Coulibay e Brugman. Inzaghi invece perde Falzerano, colpito per ben due turni di squalifica e necessita di punti pesanti dopo l’ennesimo pareggio: saranno le due punte Zigoni e Moreo a suonare la riscossa dei veneti?

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI CITTADELLA

Per Atzori dovrebbe venir confermato gran parte del 4-3-3 visto contro la Ternana nella giornata precedente della Serie B: toccherà quindi ancora a Mammarella, Raicevic e Morra guidare l’azione offensiva. Venturato invece dovrà fare a meno di Schenetti nel reparto di fronte alla difesa: saranno però ancora Kouamè e Arrighini a scendere in campo dal primo minuto in attacco.

© Riproduzione Riservata.