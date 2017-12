Pronostici Serie B/ Scommesse e quote sulle partite della 21^ giornata (27-28 dicembre 2017)

27 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Pronostici Serie B, 21^ giornata (Foto LaPresse)

E’ già tempo di esplorare i pronostici per la ventunesima giornata della Serie B 2017-2018: tra mercoledì 27 e giovedì 28 dicembre si chiude infatti il girone di andata del campionato cadetto, che andrà poi incontro alla tradizionale pausa invernale che, ad ogni modo, durerà non troppo (tre settimane). Torneo entusiasmante questo, come sempre; si è giocato soltanto una settimana fa e ora siamo ancora in campo, inevitabile che nel tracciare il bilancio di questo turno sia necessario capire anche in che modo le squadre arrivino a questo impegno dopo aver trascorso le feste (ridotte). Andiamo perciò ad analizzare ogni singola partita della ventunesima giornata, provando ad indovinarne l’esito tenendo conto dei fattori in gioco.

PRONOSTICO PARMA SPEZIA (mercoledì ore 20:30)

Al Tardini si gioca l’anticipo: il Parma è reduce dal buon pareggio del San Nicola e, pur avendo perso una posizione in classifica, rimane comunque in zona promozione diretta. I ducali hanno pareggiato le ultime tre partite, ma sono imbattuti da quattro e hanno vinto tanto (6 volte) nelle ultime 11; lo Spezia è al momento una delle avversarie peggiori che si potessero incontrare, perchè ha vinto le ultime tre partite e quattro delle ultime cinque, correggendo il tiro dopo quattro pareggi consecutivi. Il nostro pronostico è per un pareggio.

PRONOSTICO AVELLINO TERNANA (giovedì ore 20:30)

L’Avellino non sa più vincere: perdendo a La Spezia ha ottenuto il nono risultato negativo in serie. Vero che sono di più i pareggi (5) ma la classifica si muove a singhiozzo; questa del Partenio è una sfida da non sbagliare contro una concorrente per la salvezza, la Ternana che è tornata a vincere dopo oltre due mesi e lo ha fatto ancora segnando quattro gol (era già successo contro lo Spezia), dimostrando di avere un ottimo potenziale offensivo. Crediamo comunque nella rinascita irpina e puntiamo su una vittoria interna dell’Avellino.

PRONOSTICO BRESCIA ASCOLI (giovedì ore 20:30)

Delicatissimo incrocio che vale punti utili per la salvezza; il Brescia è reduce da due buoni pareggi contro Cittadella ed Empoli, ma ha vinto una sola volta nelle ultime otto e sta leggermente perdendo il treno utile per uscire dai guai. L’Ascoli resta fanalino di coda, non vince da fine ottobre (9 giornate) ma dopo quattro sconfitte in serie arriva ora da tre pareggi, tutti per 1-1. Questo sarà il quarto? Visto anche il trend delle Rondinelle è possibile, e dunque puntiamo sul segno X.

PRONOSTICO CARPI BARI (giovedì ore 20:30)

Il Carpi è tornato alla vittoria sul difficile campo del Cittadella: è in fiducia e riesce in ogni caso a muovere la classifica, visto che ha perso soltanto due volte nelle ultime 9 ottenendo 13 punti che sono utili per rimanere vicino alla zona playoff. Oggi però al Cabassi arriva il lanciato Bari: tra alti e bassi i pugliesi sono sempre terzi, hanno fatto 4 punti nelle ultime due partite e più in generale hanno vinto cinque volte nelle ultime nove, avendo lasciato alle spalle i due ko consecutivi. Difficile fare un pronostico, ma fuori casa il Bari sa viaggiare: puntiamo sulla sua vittoria esterna allora, ma la partita si presta maggiormente al triplo segno.

PRONOSTICO CREMONESE CESENA (giovedì ore 20:30)

Sulla carta non ci sarebbe sfida, ma la Cremonese non sta riuscendo a sfruttare il suo potenziale: a Venezia è arrivato il terzo 1-1 consecutivo e il quinto pareggio nelle ultime sei. I grigiorossi comunque non perdono da sei turni nei quali sono arrivati 8 punti; il ritmo è sempre buono e in campionato ci sono appena tre sconfitte. Occhio al Cesena, che è in ripresa: non perde da cinque partite (9 punti) e ha perso soltanto una volta nelle ultime 11 partite, il rocambolesco 3-5 di Empoli. La Cremonese resta comunque superiore: diciamo che il segno più probabile è quello che identifica la vittoria dei lombardi.

PRONOSTICO ENTELLA NOVARA (giovedì ore 20:30)

Partita delicata per entrambe le squadre: la Virtus Entella è reduce da due sconfitte e ha vinto solo una volta nelle ultime 12. Ha però battuto il Bari, dimostrando di poter fare risultato nella partita secca; serve però la continuità e i liguri non la stanno trovando. Questo vale anche per il Novara che nelle ultime quattro ha pareggiato tre volte con una sconfitta, e ha vinto in una sola occasione nelle ultime 10. Anche qui però risultato di prestigio: 3-1 sul campo del Novara. Per il nostro pronostico puntiamo perciò sul pareggio.

PRONOSTICO FOGGIA FROSINONE (giovedì ore 20:30)

Il Foggia ha sorpreso nell’ultimo turno, battendo la Salernitana all’Arechi; vittoria tornata dopo cinque giornate in cui i satanelli avevano ottenuto solo due pareggi, perdendo colpi in classifica. Il Foggia però viaggia meglio in trasferta: allo Zaccheria infatti non vince dal 13 ottobre, contro il Perugia unica affermazione casalinga. Il Frosinone invece si è ripreso il secondo posto con il roboante 4-3 sull’Entella; i ciociari non perdono da inizio ottobre (12 partite) e hanno ritrovato i gol di Daniel Ciofani, fondamentali per le ambizioni di promozione. Dunque puntiamo su una vittoria esterna del Frosinone, ma sicuramente il Foggia non vorrà fare sconti.

PRONOSTICO PALERMO SALERNITANA (giovedì ore 20:30)

Il Palermo è al momento la squadra che si è mantenuta più a lungo in vetta: con il pareggio di Cesena ha confermato il primato non riuscendo però a staccare la concorrenza, dunque deve ancora fare attenzione. Non perde da cinque partite (11 punti) ma le uniche due sconfitte stagionali sono arrivate al Barbera e contro squadre sulla carta decisamente inferiori; può allora sperare di fare il colpo la Salernitana, che però ha perso tre delle ultime cinque partite e non ha dato seguito alla bella vittoria di Chiavari facendosi battere in casa dall’Entella. Al netto delle possibili sorprese il nostro pronostico non può che essere a favore del Palermo.

PRONOSTICO PERUGIA EMPOLI (giovedì ore 20:30)

Due vittorie nelle ultime sei e un totale di 9 punti: non è ancora il Perugia di inizio stagione, ma di certo Roberto Breda ha rivitalizzato una squadra che continua ad avere un ottimo potenziale offensivo e che arriva dal pareggio di Novara. Per tornare in zona playoff servirà qualcosa in più: il colpo contro l’Empoli è possibile, dalle parti del Castellani il misterioso esonero di Vincenzo Vivarini fa ancora discutere e la squadra ha risposto con un pareggio interno contro il Brescia, non certo il risultato che si aspettava. Vogliamo puntare sulla voglia di riscatto del Grifone e per questo ci esprimiamo in favore di una vittoria del Perugia.

PRONOSTICO PESCARA VENEZIA (giovedì ore 20:30)

Zdenek Zeman sfida Filippo Inzaghi, uno dei “nemici” ai tempi delle dichiarazioni del boemo nei confronti della Juventus: più in generale la vecchia guardia contro il nuovo che avanza. Il Pescara non decolla: ha vinto solo due volte nelle ultime 10, ha limitato le sconfitte (tre) ma deve fare di più se vuole ambire ad un posto nei playoff. Il Venezia arriva dal pareggio interno contro la Cremonese, il quarto consecutivo e il quinto nelle ultime sei: mai una vittoria in questa serie, in generale i lagunari fanno poche vittorie (6) e questo potrebbe costare molto alla fine. Per questa sera ci pronunciamo in favore del colpo esterno del Venezia.

PRONOSTICO PRO VERCELLI CITTADELLA (giovedì ore 20:30)

Il Cittadella ha forse pagato la corsa in Coppa Italia: nelle ultime tre partite ha fatto soltanto due punti e ha appena perso in casa contro il Carpi. Considerando che arrivava da tre vittorie consecutive si tratta di un calo vertiginoso del quale bisognerà riflettere; non sarà facile la trasferta contro una Pro Vercelli affamata di punti, perchè i piemontesi non vincono da sei giornate e in questo lasso di tempo hanno perso quattro volte, due delle quali consecutive con serie aperta. Il Cittadella riuscirà a rialzare la testa? Forse parzialmente: puntiamo sul pareggio.

