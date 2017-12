ROMA VILLARREAL/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (La Liga Promises)

Roma Villarreal a La Liga Promises: diretta tv e streaming video, orario e risultato del match di debutto della giovanissima squadra giallorossa al prestigioso torneo europeo

27 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Roma Villarreal a La Liga Promises (Foto: da Facebook)

Tocca alla Roma scendere in campo per la seconda partita che vede impegnata una squadra italiana a La Liga Promises. La squadra giallorossa affronterà il Villarreal nel torneo calcistico giovanile dedicato alla categoria Under 12. L'appuntamento è fissato dunque per oggi, mercoledì 27 dicembre 2017, alle 11.30. La Roma scenderà in campo allo stadio El Penonera del Tenerife per la ventiduesima edizione della competizione. L'avversaria sarà una delle squadre spagnole che prende parte al torneo. Oltre a Juventus e Inter, e al Paris St Germain per quanto riguarda la Francia, questa edizione propone il meglio del panorama calcistico spagnolo. La ventiduesima edizione de La Liga Promises, trasmessa in esclusiva su Fox Sports, annovera tra le squadre partecipanti che non vi abbiamo ancora citato Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid, Valencia, Siviglia, Espanyol, Alaves, Borussia Dortmund, JEF United. L'ultima edizione ha visto trionfare il Barcellona, che ha piegato in finale i pari età dell'Atletico Madrid.

Con grande entusiasmo il presidente della Liga, Javier Tebas, ha parlato del torneo che apre i battenti oggi. «La Liga Promises è ormai un torneo di riferimento che cresce e migliora anno dopo anno, una competizione che trasmette i valori della Liga». E in effetti non ha torto, del resto tanti campioni di oggi hanno disputato questo torneo da bambini. Per questo si tratta di una competizione seguitissima non solo dagli scout. Citiamo allora il caso di Xavi Hernandez, ma non possiamo non ricordare che da queste parti sono passati anche Fernando Torres, Andrés Iniesta, Iker Casillas, Cesc Fabregas, Gerard Pique, Jordi Alba, Marc Bartra e Dani Carvajal.

ROMA VILLARREAL, DIRETTA TV E STREAMING VIDEO

La sfida tra Roma e Villarreal verrà trasmessa in diretta tv su Fox Sports a partire dalle 11.30. Il match sarà disponibile anche in HD, quindi in alta definizione. Per seguire la partita bisogna sintonizzarsi sul canale 204 di Sky, dove verrà raccontata la sfida dei piccoli talenti giallorossi contro la compagine spagnola. Chi però non ha modo di assistere in diretta tv al match può ripiegare sullo streaming video, visto che la piattaforma satellitare offre il servizio Sky Go. Se la tv non è disponibile, potete seguire le giovani promesse della Roma alle prese con quelle del Villarreal attraverso il vostro pc, smartphone o tablet. Non ci sono scuse dunque: non potete perdervi le prodezze dei campioni del futuro. Del resto l'attenzione di Fox Sports all'evento è alta: trasmetterà otto partire dei gironi, poi i quarti di finale, le due semifinali e quindi le finali del torneo. Per ogni partita si alterneranno due telecronisti: Edoardo Testoni, Giovanni Barsotti, Davide Bernardi e Dario Mastroianni. Occhi puntati su La Liga Promises allora, perché tra qualche anno potrete dire di aver visto il nuovo Francesco Totti!

© Riproduzione Riservata.