Reggio Emilia Bayern Monaco/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Eurocup)

Diretta Reggio Emilia Bayern Monaco: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca al PalaBigi come ultima giornata nel girone B di basket Eurocup

27 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Reggio Emilia Bayern Monaco, basket Eurocup (Foto LaPresse)

Reggio Emilia Bayern Monaco si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 27 dicembre: al PalaBigi chiusura del girone B di basket Eurocup 2017-2018 e partita decisamente importante per la Grissin Bon. Contro il Bayern Monaco, già qualificato con primo posto e imbattuto, la squadra di Massimiliano Menetti aspira a un posto nella Top 16: la situazione è decisamente ingarbugliata, perché ci sono ben 4 squadre che condividono la seconda posizione con 4 vittorie e 5 sconfitte. Per la logica delle sfide dirette il Galatasaray è già qualificato; fuori dal contesto invece l’Hapoel Gerusalemme. Dunque per Reggio Emilia un solo imperativo: vincere, perché arrivare alla Top 16 di questa Eurocup era il primo obiettivo stagionale e c’è la volontà di andarselo a prendere.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Reggio Emilia Bayern Monaco non sarà trasmessa in diretta tv; gli appassionati di basket tuttavia potranno avvalersi come sempre della piattaforma Eurosport Player, che trasmette tante gare della pallacanestro europea – tra le tante cose. Per accedere alle immagini e al servizio sarà necessario pagare una quota per l’abbonamento; per quanto riguarda le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori, potrete consultare il sito ufficiale che trovate all’indirizzo www.eurocupbasketball.com.

QUI REGGIO EMILIA

La vittoria di Gerusalemme ha rappresentato un grande colpo per la Reggiana, che veniva da due sconfitte consecutive e aveva perso quattro delle precedenti cinque sfide; una vittoria arrivata fuori casa su un campo difficile, che ha permesso agli emiliani di essere ancora in corsa per la qualificazione. Studiando più da vicino la situazione, notiamo che Reggio Emilia ha il vantaggio della doppia sfida diretta soltanto nei confronti del Lietkabelis: con Galatasaray e Buducnost è invece sotto, e di conseguenza non sono troppe le speranze di qualificazione. Ovviamente bisogna pensare di vincere: in caso di sconfitta la Grissin Bon dovrebbe sperare in una vittoria del Buducnost contro Lietkabelis, in modo da rimanere davanti a quest’ultima e conservare la sua posizione. Ovviamente bisognerà stare attenti anche al gioco della classifica avulsa, ma in ogni caso vincendo la Grissin Bon sarà qualificata perché almeno una tra Buducnost e Lietkabelis resterà a quota 4 vittorie e dunque alle spalle degli emiliani.

QUI BAYERN MONACO

Non si può chiamare in altro modo quello del Bayern Monaco se non un dominio: i tedeschi erano partiti in questa stagione con grandi ambizioni, e le stanno rispettando sia in Eurocup che in campionato, dove guidano la classifica della Bundesliga. In questo girone come detto hanno sempre vinto: solo in quattro occasioni su nove la vittoria è arrivata per meno di 10 punti di scarto e in uno di questi casi (a Gerusalemme) è stato comunque un +8. Il Bayern Monaco ha superato i 90 punti in tre occasioni con un viaggio che si è fermato a 111 (ancora contro l’Hapoel ma in casa), e soltanto contro il Buducnost, nella partita esterna, non ha segnato almeno 80 punti chiudendo con 76. Queste cifre ci fanno capire che abbiamo a che fare con una vera e propria corazzata: Sasha Djordjevic può essere l’elemento decisivo per portare questo Bayern al trionfo in Eurocup, perché dopo una strepitosa carriera come giocatore si è fatto le ossa in panchina, conducendo a grandi traguardi la nazionale serba. Ora però vedremo se Reggio Emilia riuscirà a imporre il primo stop nel girone B ai bavaresi, che per questa squadra sarebbe ovviamente solo un incidente di percorso.

