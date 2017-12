VAN DIJK DA RECORD / Calciomercato, il Liverpool annuncia l'acquisto del centrale per 85 milioni di euro

Van Dijk da record, calciomercato: il Liverpool di Jurgen Klopp annuncia il colpo a sorpresa dal Southampton. Il difensore centrale olandese è costato addirittura 85 milioni di euro.

27 dicembre 2017

Virgil van Dijk - La Presse

Virgil van Dijk passa per una cifra record al Liverpool che per acquistarlo ha tirato fuori ben 85 milioni di euro per strapparlo al Southampton. C'è da dire che il centrale olandese era stato accostato alla Juventus in tempi recenti e si parlava quasi di un affare low cost con il Southampton pronto a svendere un calciatore che era scivolato in secondo piano. Queste cifre devono sicuramente far riflettere anche perché si potrebbero creare dei precedenti. Se Virgil van Dijk è costato 85 milioni quanto potrebbe chiedere il Napoli se dovesse arrivare a pensare di cedere Kalidou Kolibaly. Va sottolineato poi che van Dijk non è nemmeno poi così giovane visto che è un classe 1991. Il centrale olandese poi fino a questo momento non è riuscito nemmeno a far vedere cose straordinarie, dimostrando anche di concedersi qualche svarione in mezzo anche a prestazioni abbastanza importanti.

ACQUISTO RECORD DA 85 MILIONI DI EURO

Il Liverpool ha messo a segno un colpo di calciomercato da record, ha infatti pagato attorno agli 85 milioni di euro il centrale Virgil van Dijk del Southampton. Il calciatore diventa così il settimo acquisto più costoso della storia con davanti solo gente del calibro di Gonzalo Higuain, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Paul Pogba, Ousmane Dembele e Neymar Jr. Una cifra da considerarsi assurda anche in merito al valore assoluto del centrale classe 1991 cresciuto con la maglia del Willem II per esplodere al Celtic e affermarsi con la maglia del Southampton. Se si pensa che appena pochi mesi fa la Juventus ha ceduto Leonardo Bonucci al Milan per una cifra di poco superiore ai quaranta milioni di euro di certo viene da farsi qualche domanda. Van Dijk è di certo un buon calciatore, ma il valore è assolutamente fuori calciomercato, basti considerare che il noto portale Transfermarkt lo quota appena trenta milioni di euro ben cinquantacinque meno di quelli spesi dai Reds.

