Video/ Chelsea Brighton (2-0): highlights e gol della partita (Premier League, 20^ giornata)

Video Chelsea Brighton (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita valida nella 20^ giornata della Premier League. Morata e Alonso regalano la vittoria ai Blues.

27 dicembre 2017 Alessandro Rinoldi

Video Chelsea Brighton (LaPresse)

Allo Stamford Bridge di Londra il Chelsea supera per 2 a 0 il Brighton & Above Albion. Primo tempo praticamente a senso unico in favore dei padroni di casa che vanno al tiro in diverse occasioni ma si rendono realmente pericolosi solamente con Marcos Alonso al 5' e con Rudiger al 20'. Succede dunque praticamente tutto nella ripresa quando, già in apertura al 46', Morata va in rete con un colpo di testa su assist di Azpilicueta. Il belga Hazard manca poi il raddoppio al 49' e, al 60', Marcos Alonso, nuovamente di testa, fissa definitivamente il punteggio capitalizzando il calcio d'angolo battuto da Fabregas. I 3 punti conquistati oggi portano il Chelsea a quota 42 mentre il Brighton rimane fermo con 21 punti nella classifica di Premier League.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge abbastanza chiaramente come i Blues abbiano meritato il successo finale, a cominciare dal possesso palla favorevole con il 67,2%, supportato da un maggior numero di passaggi, 696 a 342. In fase offensiva divario netto tra le due compagini a fronte del 25 a 8 nel computo delle conclusioni, delle quali 8 a 1 nello specchio della porta.

Infine, sotto l'aspetto disciplinare, perfetta parità negli interventi irregolari, 8 per squadra, e l'arbitro Mike Dean ha estratto il cartellino giallo una sola volta ammonendo Stephen tra gli ospiti.

