Video/ Lazio Fiorentina (1-0): highlights e gol della partita. Le parole di Inzaghi (Coppa Italia quarti)

Video Lazio Fiorentina (risulatto finale 1-0): highlights e gol della partita, valida per i quarti di Coppa Italia. Lulic firma la rete della vittoria al 6 minuto.

27 dicembre 2017 - agg. 27 dicembre 2017, 10.16 Stefano Belli

Video Lazio Fiorentina (LaPresse)

La Lazio batte la Fiorentina per una rete a zero, e ottiene così il pass per le semifinali di Coppa Italia. Al termine del match ha parlato il tecnico biancoceleste, Simone Inzaghi, presentatosi ai microfoni della Rai: «La squadra ha fatto un ottimo primo tempo e l’unico rammarico è quello di non aver chiuso il primo tempo con un vantaggio più largo. Nel secondo tempo la Fiorentina ha fatto dei cambi, noi ci siamo un po’ abbassati, eravamo stanchi, però abbiamo concesso poco e vinto meritatamente. Ci tenevo molto perché arrivare in semifinale è un traguardo importante per noi. Avremo tanti impegni fra gennaio e febbraio ma siamo molto contenti perché volevamo questa vittoria a tutti i costi. Immobile ha stretto i denti perché non si è allenato gli ultimi due giorni, ha avuto un po’ di febbre, avrei voluto impiegarlo solo l’ultima mezz’ora, ma l’infortunio di Kaicedo…». Clicca qui per il video con le dichiarazioni integrali di Inzaghi. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

VIDEO LAZIO-FIORENTINA: GOL E HIGHLIGHTS

Quando Lulic ha depositato il pallone in rete al 6' del primo tempo, a parecchi tifosi di Lazio e Fiorentina sarà tornato in mente il precedente del 15 maggio 2016: era l'ultima giornata di campionato, biancocelesti e viola si stavano affrontando sempre all'Olimpico di Roma e quel match aveva ben pochi significati per entrambe le compagini in chiave classifica. All'epoca fu proprio una rete del centrocampista bosniaco a sbloccare la contesa, poi alla distanza emersero gli ospiti per 4 a 2, partita che passò alla storia per l'ultimo gol in carriera di Miroslav Klose, leggenda del calcio tedesco e mondiale. Questa volta le cose sono andate in maniera diversa, fortunatamente per i capitolini che in questa maniera hanno strappato il pass per le semifinali di Tim Cup 2017-18. Tuttavia Simone Inzaghi, oltre al risultato, dovrà tenere conto di come i suoi uomini non riescano a concretizzare tutte le palle gol create nell'arco dei novanta minuti: le partenze a razzo funzionano se la squadra segna a raffica e mette la partita in ghiaccio ancora prima dell'intervallo, invece con un solo gol di vantaggio la Lazio ha rischiato di farsi raggiungere dagli avversari, se solo al 65' Chiesa avesse dato più forza al pallone impedendo a Strakosha di arrivarci ora staremmo raccontando una partita completamente diversa. Nonostante un primo tempo di sofferenza agli uomini di Pioli sarebbe bastato un episodio per ristabilire la parità, i biancocelesti dovranno quindi lavorare per affinare la mira. Per il resto, è salito a 25 il numero di partite ufficiali consecutive in cui la Lazio ha segnato almeno un gol, una serie davvero impressionante che non ha eguali almeno in Italia; è durata sette gare l'imbattibilità della Fiorentina che è anche tornata a subire gol, anche se solo uno, ma i viola possono tranquillamente dire la loro per il sesto posto, assieme a Sampdoria, Atalanta, Udinese (perché no? Da quando c'è Oddo i friulani giocano benissimo e Barak ha tutte le carte in regola per spaccare il mondo) e Milan (a patto di uscire dalla crisi e tornare a fare risultati).

LE DICHIARAZIONI

Al termine della gara Marco Parolo ha rilasciato le seguenti parole a caldo ai microfoni di Rai 2: "Ci teniamo parecchio alla Coppa Italia, raggiungere un'altra semifinale è importante per lo spirito e il morale del gruppo. Nel primo tempo potevamo essere in vantaggio di almeno due reti, nella ripresa ci siamo abbassati un po' ma la Fiorentina non ha creato grossi pericoli dalle nostre parti, vittorie come questa ci aiutano a crescere, vogliamo giocarcela per la finale anche quest'anno. Seguiremo con attenzione il derby di Milano, ma la priorità assoluta è preparare il prossimo match di campionato contro l'Inter".

Le parole di Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ai microfoni di Rai Sport: "La squadra ha disputato un ottimo primo tempo, l'unico rammarico è non essere andati al riposo con un vantaggio più largo. Nella ripresa la Fiorentina ha operato dei cambi e noi ci siamo abbassati leggermente per colpa della stanchezza, tuttavia abbiamo concesso un solo tiro a Chiesa con Strakosha che è stato bravissimo a dirgli di no. Ci tenevo a vincere perché la semifinale è un traguardo importante per noi, da fine gennaio in avanti avremo tanti impegni ma siamo contenti di essere ancora in corsa su tutti e tre i fronti. Immobile ha stretto i denti, negli ultimi giorni non si è allenato e stanotte aveva la febbre anche se in mattinata si era presentato a Formello, avrei voluto impiegarlo solamente l'ultima mezz'ora ma l'infortunio di Caicedo mi ha costretto a utilizzarlo. Mi dispiace per l'attaccante ecuadoregno che dovrà fermarsi di nuovo dopo aver ritrovato finalmente una condizione accettabile".

L'analisi di Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, nel post-gara: "Oggi abbiamo regalato alla Lazio il primo tempo dove siamo stati troppo imprecisi e poco incisivi. Nella ripresa la squadra ha reagito facendo la partita e creando qualche palla gol, tuttavia non è bastato per rimettersi in carreggiata. Nel finale me la sono presa con il quarto uomo, secondo me tre minuti di recupero erano troppo pochi e inoltre nell'extra-time si è giocato poco, ma ormai conta poco".

© Riproduzione Riservata.