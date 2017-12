Video/ Manchester United Burnley (2-2): highlights e gol della partita (Premier League, 20^ giornata)

Video Manchester United Burnley (2-2): highlights e gol della partita della 20^ giornata della Premier League. Lingard trova il pareggio al primo minuto di recupero.

27 dicembre 2017 Alessandro Rinoldi

Video Manchester United Burnley (LaPresse)

All'Old Trafford di Manchester lo United impatta in un pareggio per 2 a 2 contro il Burnley. Inizio di gara inaspettato per gli ospiti che si portano in vantaggio già al 2' grazie a Barnes su assist di Long, per poi sfiorare il raddoppio al 12' con la traversa colpita da Arfield. I padroni di casa tentano di reagire tramite le giocate di Shaw, Mata e Pogba ma, al 36', Defour disegna una traiettoria perfetta su calcio di punizione mandando i suoi al riposo avanti di due reti. Nel secondo tempo la musica cambia tramite l'ingresso di Lingard al posto di un opaco Ibrahimovic dall'inizio visto che il numero 14 accorcia le distanze al 54' raccogliendo, di tacco, il suggerimento di Ashley Young. Nei minuti di recupero, precisamente al 91', Lingard mette inoltre a segno la doppietta personale che vale il definitivo pareggio. Il punto conquistato oggi permette al Manchester United di portarsi a quota 43 mentre il Burnley sale a 33 punti nella classifica di Premier League.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come lo United abbia sostanzialmente raggiunto in maniera meritata il pareggio, a cominciare dal possesso palla favorevole con il 71,5%, supportato da un numero superiore di passaggi, 643 a 268. Netto divario pure in fase offensiva prendendo in considerazione le conclusioni, 23 a 3 le totali, sebbene i Clarets siano stati più efficaci al tiro, visto il 6 a 2 appunto nello specchio della porta.

Infine, sotto l'aspetto disciplinare, il Burnley è stato più falloso a fronte del 14 a 10 negli interventi irregolari e l'arbitro Martin Atkinson ha estratto il cartellino giallo ben 10 volte ammonendo rispettivamente Rojo, Shaw e Mkhitaryan da un lato, Barnes, Taylor, Gudmundsson, Bardsley, Pope, Vokes e Cork dall'altro.

CLICCA QUI PER IL VIDEO MANCHESTER UNITED BURNLEY (2-2): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (PREMIER LEAGUE, da video.sky)

© Riproduzione Riservata.