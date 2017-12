Antonio Donnarumma/ Milan, la fidanzata Stefania De Val: “Li hai zittiti tutti, per poco non ho partorito!”

Antonio Donnarumma, la fidanzata si è sfogata su Instagram, complimentandosi con il fidanzato per la prestazione nel derby contro l'Inter e attaccando tutti coloro che l'avevano criticato.

28 dicembre 2017 - agg. 28 dicembre 2017, 15.39 Fabio Morasca

Antonio Donnarumma, eroe del derby (Instagram)

La fidanzata di Antonio Donnarumma, terzo portiere del Milan, protagonista a sorpresa del derby di Coppa Italia vinto contro l'Inter, ha condiviso un messaggio sul proprio profilo ufficiale Instagram, facendo i complimenti al proprio fidanzato ma togliendosi anche qualche sassolino dalla scarpa. Stefania De Val, la fidanzata del portiere rossonero che aspetta un bambino da Antonio Donnarumma e che sta affrontando il nono mese di gravidanza, si è lasciata andare ad un vero e proprio sfogo liberatorio: "E finalmente li hai fatti stare zitti. Non sai da quanto aspettavo questo momento". Nel resto del messaggio, Stefania De Val ha ricordato tutti gli insulti che il suo fidanzato ha ricevuto durante la faticosa trattativa tra il Milan e Mino Raiola, agente di Gianluigi Donnarumma, fratello di Antonio, per il rinnovo del contratto. Nell'accordo finale, infatti, è rientrato anche Antonio Donnarumma, prelevato dal club greco Asteras Tripolis, che ha firmato un contratto per un milione di euro a stagione. "Grazie per le emozioni che mi hai regalato… anche se al 9 mese di gravidanza non è il massimo... rischiavo di partorire proprio questa sera", ha aggiunto.

ANTONIO DONNARUMMA, INGAGGIO MAL DIGERITO DA TIFOSI MILAN

I tifosi del Milan non hanno mai digerito l'ingaggio di Antonio Donnarumma, con uno stipendio oggettivamente alto rispetto al ruolo che avrebbe ricoperto, successivamente, in squadra (terzo portiere, anche se Mino Raiola ha più volte dichiarato che il Milan avrebbe promesso ad Antonio Donnarumma il ruolo di secondo portiere). Gli insulti e i fischi dei tifosi rossoneri all'indirizzo del fratello di Gigio Donnarumma, quindi, non sono mai mancati in questa prima parte di stagione del Milan, decisamente travagliata a causa della mancanza di risultati e da una situazione in classifica tutt'altro che rosea. L'insulto più ricorrente ricevuto da Antonio Donnarumma è quello di essere un "parassita". La fidanzata del numero 90 rossonero ha ricordato questo insulti e anche le altre denigrazioni rivolte all'indirizzo del suo fidanzato. Ieri, con il doppio infortunio di Gigio Donnarumma e di Marco Storari, Antonio Donnarumma è stato catapultato letteralmente in campo, offrendo un'eccellente prestazione (tranne la papera sul gol successivamente annullato all'Inter dal Var): da segnalare, l'ottima parata sul tiro a colpo sicuro di Joao Mario.

