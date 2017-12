Atletico Madrid Juventus/ Streaming video e tv, orario e risultato finale (La Liga Promises)

Atletico Madrid Juventus: streaming video e tv, risultato e orario di inizio della replica della partita valida nella 2^ giornata della Liga Promises, torneo dedicato agli Under 12.

28 dicembre 2017 Michela Colombo

Atletico Madrid-Juventus per la Liga Promises (da facebook)

Atletico Madrid-Juventus, si è giocata ieri pomeriggio alle ore 17.30, quale secondo match della fase a gruppi della Liga Promises, l’ambito e prestigioso torneo amichevole per le formazioni Under 12 dei migliori club di Europa. Un nuovo banco di prova di gran peso quindi per i piccoli della Vecchia Signora, di nuovo assoluti protagonisti e dominatori della classifica del girone B. Stando infatti alla graduatoria parziale vediamo che i bianconeri rimangono saldamente in testa con ben 4 punti a bilancio. La sfida che ha visto ieri pomeriggio in campo la Juventus contro la formazione giovanile della Atletico de Madrid infatti ha visto il secondo trionfo dei bianconeri per 1-0: punti di peso di peso che perciò hanno regalato ai piccoli della squadra piemontese l’accesso diretto ai quarti di finale.

LA REPLICA E LE INFO TV E STREAMING VIDEO

Come abbiamo prima annunciato, la partita tra Atletico Madrid e Juventus, si è vista nella giornata di ieri 27 dicembre alle ore 17.30 (secondo il fuso italiano, è un’ora di differenza tra l’Italia e Tenerife): è da segnalare però che il match darà visibile in differita solo oggi 28 dicembre 2017, e per la precisione alle ore 12.30 italiane. Come per la prima giornata della fase e gruppi della Liga Promises anche la visione di questo incontro sarà offerta dalla tv satellite di Sky, che detiene i diritti esclusivi per l’Italia. perciò la replica in tv della partita sarà offerta dalle ore 12.30 sul canale Fox Sprt HD, al numero 204 del telecomando della tv satellitare. Ovviamente garantito anche il servizio di streaming video dell’incontro dei piccoli dell’Under 12 tramite il ben noto servizio Sky Go, riservato ai soli abbonati.

IL MATCH

Nella giornata di ieri, come abbiamo già annunciato, la Juventus Under 12 ha trovato quello che è il suo secondo successo in questa prima fase preliminare della Liga Promises: contro l’Atletico de Madrid infatti i bianconeri hanno raggiunto una sudata ma importantissima vittoria per 1-0. A firmare la rete della successo è stato uno dei grandi protagonisti che si sono messi finora in luce in questo torneo per l’Under 12 in corso a Arona (Tenerife) ovvero il giovane bianconero Augusto Owusu, che ha beffato il numero 1 dei biancorossi al primo minuto della partita. In questo modo, con ben 4 punti a bilancio nella classifica del girone B la Juventus è balzata alla prima piazza della graduatoria, trovando così l’accesso da testa di serie ai prossimi quarti di finale.

