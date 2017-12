Avellino Ternana/ Streaming video e diretta: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Avellino Ternana info streaming video e tv, risultato live. Probabili formazioni, quote scommesse, data e orario di gioco della partita di serie B.

28 dicembre 2017 Francesco Agostini

Avellino Ternana (web)

Avellino Ternana sarà diretta dall'arbitro Piscopo. La gara valida per la 21esima giornata del campionato italiano cadetto di Serie B si svolgerà oggi giovedì 28 dicembre 2017 alle ore 20:30. A giocare in casa saranno i campani che, in questo modo, potranno beneficiare del caldo pubblico presente allo stadio Paternio - Adriano Lombardi. Certamente questa sarà una spinta in più per i biancoverdi. Iniziamo subito vedendo in che modo le due squadre arrivano a questo delicato match di campionato, partendo proprio dai padroni di casa. Dopo 20 giornate i biancoverdi dell'Avellino si ritrovano in una situazione delicata di classifica, con appena 22 punti e con un diciassettesimo posto che li pone appena a ridosso della zona retrocessione. Il bottino in campionato infatti è assai magro e recita, al momento, 5 vittorie, 7 pareggi e ben 8 sconfitte. Un ruolino di marcia povero e che significa all'atto pratico che i biancoverdi lotteranno sino alla fie per un posto in B. Dal canto suo, la Ternana non sta messa affatto meglio, anzi. I punti in campionato sono 21, con 3 vittorie, 12 pareggi e 5 sconfitte. Il posto in classifica è il diciannovesimo, il che rende questo match un vero e proprio incontro da play-out da tenere sott'occhio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La partita Avellino Ternana di serie B sarà trasmessa in diretta tv da Sky, nei canali tematici Sky Calcio, per la precisione canale 257 (Sky Calcio 7). Se siete fuori casa ma desiderate lo stesso gettare un'occhiata alla partita vi basterà scaricare l'applicazione Sky Go e potrete vederla comodamente sul vostro tablet o sul vstro smartphone in diretta streaming video. Ovviamente tutto ciò è valido se siete abbonati Sky.

IL CONTESTO

Ma passiamo adesso agli ultimi risultati in classifica e vediamo come Avellino e Ternana arrivano a quest'ultimo match di Serie B. E' importante in questo senso comprendere gli umori delle due compagini in relazione a quanto è avvenuto nella giornata precedente. Anche qui, come prima, partiamo dall'Avellino. Nella precedente giornata i campani avevano affrontato lo Spezia fuori casa e avevano perso per 1-0. Nonostante il buon match, i biancoverdi non erano stati in grado di reagire alla rete al 12' del primo tempo di Marilungo. Gli inserimenti di Ardemagni e Moretti nel secondo tempo non erano riusciti a dare la giusta scossa. La Ternana, invece, arriva con tutt'altro spirito a questa gara di campionato, dato che nell'ultima partita aveva sconfitto la Pro Vercelli con il rocambolesco risultato di 4-3. Le reti dei rossoverdi sono state tutte di Montalto, che è stato l'eroe di giornata con una quadripletta. Per la Pro Vercelli erano andati a segno Morra, Vajushi e Vives ma, alla fine, sono stati gli umbri a portare a casa la fondamentale terza vittoria in campionato, necessaria come l'ossigeno.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO TERNANA

Passiamo adesso alle probabili formazioni e vediamo insieme come si apprestano a scendere in campo Avellino e Ternana per questo importantissimo scontro salvezza valido per la 21esima giornata del campionato cadetto di serie B. L'Avellino pare orientato a schierarsi con un classico 4-4-2 solido ed equilibrato, come nella vecchia tradizione calcistica italiana. In porta giocherà Radu, in difesa Pecorini, Krešic, Migliorini, Marchizza, a centrocampo Molina, D’Angelo, Di Tacchio, Bidaoui e in attacco Castaldo e Ardemagni. Salvo sorprese, l'esperto allenatore Walter Novellino dovrebbe sendere in campo proprio così. Veniamo adesso invece ai rossoverdi della Ternana. Lo schieramento di Pochesci (allenatore divenuto famoso per le sue esternazioni focose dopo il disastro di Italia-Svezia) dovrebbe invece mettere in campo un 4-2-3-1. In porta ci sarà Plizzari, in difesa Ferretti, Marino, Vitiello, Zanon, a centrocampo Defendi, Paolucci; Tiscione, Tremolada, Montalto, in attacco il solo Finotto. La gara si svolgerà su delicati equilibri e vincerà certamente chi scenderà in campo con meno paura di perdere.

PRONOSTICO E QUOTE

Vediamo adesso qual è il pronostico e quali sono invece le quote scommesse indicate. A naso il risultato più probabile tra le due compagini parrebbe essere il pareggio, complice anche la situazione complicata di classifica e la paura di perdere. In sostanza, un punticino andrebbe bene ad entrambe. Le quote scommesse, invece, danno favorito l'Avellino quotandolo solo 2.04. Il pareggio invece è dato a 3.29, mentre la vittoria della Ternana, considerata meno probabile, è a 3.60. Puntare sulla squadra di Pochesci frutterà, in caso di vittoria, certamente di più.

