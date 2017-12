Barcellona Roma/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (La Liga Promises)

Diretta Barcellona Roma a La Liga Promises: info streaming video e tv, orario e risultato del terzo match dei giallorossi dopo la batosta contro il Villareal all'esordio.

La Liga Promises (foto da Facebook)

Barcellona-Roma è la sfida de La Liga Promises di oggi, giovedì 28 dicembre 2017, il torneo dedicato alle migliori categorie Under 12 a livello calcistico che si disputa a Tenerife: l'appuntamento per la sempre stuzzicante sfida fra i blaugrana e i giallorossi sarà alle ore 12.00. Un match che non nasce sotto i migliori auspici per i giallorossi, dal momento che all'esordio contro il Villareal hanno subito un pesantissimo 4-0 che non ammette repliche. Il compito, conoscendo la tradizione della cantera blaugrana, si preannuncia ancora più arduo se pensiamo che il Barcellona fra le altre cose detiene il titolo avendo trionfato nella scorsa edizione della manifestazione. A stendere i piccoli giallorossi nella prima gara disputata a Tenerife contro il Sottomarino giallo sono stati Enrique Herrero, Llatzer Caparros, Pau Navarro e Una del Cura Urra. Riusciranno i ragazzini della Roma a fare il colpaccio contro la corazzata catalana?

BARCELLONA ROMA, DIRETTA TV E STREAMING VIDEO

Roma Barcellona sarà trasmessa in diretta tv su Fox Sports a partire naturalmente dalle 12: basterà dunque sintonizzarsi sul canale 204 di Sky per vedere il match in alta definizione. Chi non avesse modo di assistere in diretta tv al match potrà comunque approfittare di vedere la partita grazie allo streaming video, offerto dalla piattaforma mediante il servizio Sky Go. Questo significa che potrete seguire lo scontro tra blaugrana e giallorossi attraverso il vostro pc, smartphone o tablet. L'impegno di Fox Sports per La Liga Promises è molto importante: il canale trasmetterà otto gare dei gironi, più quarti di finale, semifinali e finali. I telecronisti della manifestazione saranno: Edoardo Testoni, Giovanni Barsotti, Davide Bernardi e Dario Mastroianni. Avremo modo di osservare gli eredi designati di Leo Messi e Francesco Totti, magari proprio il figlio Cristian. Un'occasione che non capita tutti i giorni...

