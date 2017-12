Brescia Ascoli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Brescia Ascoli info streaming video e tv, probabili formazioni, quote scommesse e presentazione orario della partita valida per la 21esima giornata di serie B.

28 dicembre 2017 Francesco Agostini

Brescia Ascoli sarà diretta dall'arbitro Pinzani. La sfida valida per la 21esima giornata del campionato cadetto di serie B si disputerà giovedì 28 dicembre 2017 alle ore 20:30. A giocare in casa saranno le Rondinelle, che certamente potranno beneficiare del supporto del pubblico di casa del Rigamonti. Iniziamo subito ad analizzare questa importante sfida di campionato vedendo come sono messe le due squadre in classifica, giusto per tastare gli umori in campo. Iniziamo con le Rondinelle. Il Brescia si trova in una posizione di classifica assai delicata, visto che ricopre il quindicesimo posto ed ha appena 23 punti messi a segno in 21 giornate. Lo score della squadra di Marino parla chiaro: solo 5 vittorie, 8 pareggi e ben 7 sconfitte in campionato. La zona retrocessione è solo a 2 punti e, di conseguenza, i biancblu devono per forza di cose cercare di dare uno scossone al proprio campionato. L'Ascoli, dal canto suo, è senza dubbio messo peggio. Con soli diciassette punti all'attivo, i bianconeri ricoprono l'ultimo posto in classifica e sono il fanalino di coda del campionato cadetto di seire B. In questo caso lo score è ancora più magro: 3 vittorie, 8 pareggi e ben 9 sconfitte.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La partita Brescia Ascoli valida per la 21esima giornata di serie B del campionato cadetto potrà essere seguita in diretta tv attraverso il canale tematico Sky Calcio 6 HD. L'alternativa è quella di scaricare l'applicazione per lo smartphone e il tablet Sky Go, dove potrete assistere alla diretta streaming video del match sui dispositivi mobili in HD. Se invece desiderate solo degli aggiornamenti live minuto per minuto, allora potrete consultare siti internet come Eurosport.it.

IL CONTESTO

Per comprendere al meglio la reale situazione atletica e soprattutto mentale delle due squadre è necessario dare uno sguardo a quella che è stata l'ultima giornata di campionato. Gli umori di un team derivano soprattutto dagli ultimi risultati. Anche in questo caso partiamo dai biancoblu del Brescia. Nella ventesima giornata di campionato le Rondinelle non erano andate oltre un 1-1 fuori casa contro l'Empoli. Alla rete iniziale di Zajc per i toscani, messa a segno al 48', aveva risposto Torregrossa al 79' su assist di Bisoli. Un buon punto quello per la squadra di Marino, che assume ancora più valore perché conquistato fuori casa. Passiamo adesso all'Ascoli. I marchigiani nell'ultima giornata di campionato sono riusciti a strappare un importante pareggio-salvezza contro il Pescara per 1-1. Gli abbruzzesi erano passati in vantaggio con la rete di Crescenzi al 39' e si erano poi fatti riprendere da Bianchi al 49'. Sugli ascolani peserà l'espulsione di Padella arrivata al 97' a partita oramai terminata. In ogni caso, per i bianconeri questo è stato un buon punto, utile per la loro classifica deficitaria.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA ASCOLI

Vediamo adesso come entrambe le squadre decideranno di scendere in campo all'interno della 21esima giornata del campionato cadetto di serie B. Anche in questo caso iniziamo dal Brescia di Pasquale Marino, che si appresta a giocare una partita tutta d'attacco. Il modulo sarà, infatti, un offensivo 3-4-3. In porta ci sarà Minelli, in difesa Coppolaro, Bagadur, Gastaldello, a centrocampo Pepin, Bisoli, Ndoj, Furlan, in attacco il trio pesante Torregrossa, Caracciolo, Machin. E' ovvio che Pasquale Marino contro l'Ascoli di Serse Cosmi miri ai tre punti. I marchigiani dell'ex allenatore del Perugia, invece, sono orientati a scendere in campo con un 3-5-2 più prudente. Davanti al portiere Lanni ci saranno Castellano, De Santis, Florio, a centrocampo Baldini, Buzzegoli, Bianchi, Addae, Cinaglia e in attacco la coppia Lores e Perez. Per l'Ascoli questa è forse una delle ultime chiamate disponibili: vincere significherebbe riaprire una lotta retrocessione che al momento sembra già scritta. Perdere, invece, significherebbe all'atto pratico scavare un solco ancora più ampio con le dirette concorrenti dei play-out.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico per la gara di campionato tra Brescia e Ascoli è scontatissimo: il Brescia è dato come sicuro vincente. Le quote scommesse, infatti, dicono sostanzialmente la stessa cosa: i biancoblu sono quotati appena ad 1.80, il pareggio a 3.39 e la vittoria dei marchigiani a 4.75. Il successo di Serse Cosmi e soci sembra un caso disperato ma attenzione... nel calcio non si sa mai.

