Carpi Bari/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Carpi Bari streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. In campo al Cabassi per la 21^ giornata di Serie B, giovedì 28 dicembre.

28 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Carpi Bari - LaPresse

Carpi Bari, partita diretta dall’arbitro Ghersini, si gioca oggi giovedì 28 dicembre 2017 alle ore 20.30 per la 21^ giornata della Serie B, ultima del girone d’andata del campionato cadetto che poi si fermerà fino al 20 gennaio per l’ormai classica pausa invernale della Serie B. Una sfida decisamente interessante allo stadio Sandro Cabassi fra due squadre ambiziose, dal momento che in classifica il Carpi ha 28 punti e il Bari 33. Gli emiliani di Antonio Calabro tecnicamente in questo momento sarebbero fuori dalla zona playoff, ma le distanze sono talmente brevi che le gerarchie non sono ancora definite e con tre punti in più si potrebbero fare discorsi ben diversi; i pugliesi di Fabio Grosso possono invece puntare anche a qualcosa in più della qualificazione ai playoff, visto che i primi due posti che a fine campionato varranno la promozione diretta sono davvero ad un passo.

INFO DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita Carpi Bari sarà visibile in diretta tv esclusivamente sulla tv satellitare di Sky che detiene i diritti della Serie B, con appuntamento alle ore 20.30 sul canale Sky Calcio 8 HD ma anche su Sky Sport Mix. Garantita tramite l’app Sky Go anche la diretta streaming video del match per gli abbonati che stasera non potessero mettersi davanti a un televisore.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CARPI BARI

Parlando adesso delle probabili formazioni di Carpi Bari, bisogna innanzitutto precisare che nel terzetto difensivo del Carpi di fronte a Colombi mancherà Poli: ecco quindi che con Ligi dovremmo trovare Anastasio oppure Anibal e poi uno fra Blanchard e Pasciuti, dunque per mister Antonio Calabro si annunciano davvero tanti dubbi in difesa. Nel folto centrocampo a cinque dovremmo vedere all’opera Calapai a destra, poi Verna, Mbaye, Pasciuti (se non verrà impiegato in difesa) e Belloni come esterno sinistro; infine la coppia d’attacco, dove ci attendiamo il tandem formato da Mbakogu e Carletti. Quanto al Bari allenato da Fabio Grosso, ecco che il campione del Mondo 2006 dovrebbe affidarsi a Micai in porta; difesa che dovrebbe essere formata da Sabelli, Marrone, Tonucci e Cassani; nel terzetto di centrocampo ecco Iocolano, Petriccione e Tello; più dubbi per quanto riguarda il tridente d’attacco, dove i possibili titolari sono Galano, Nené e Improta, ma ci sono ancora speranze pure per Kozak e Nenè.

QUOTE E PRONOSTICO

Quote piuttosto equilibrate per Carpi Bari secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai, che reputa decisamente incerto l’esito della partita allo stadio Cabassi. Il segno 1 per la vittoria del Carpi è infatti quotato a 2,55 volte la posta in palio, mentre in caso di segno 2 per il successo del Bari si sale ma di poco, fino a quota 2,95. Molto simile anche la quotazione del pareggio, dal momento che il segno X è proposto da Snai a 3,05.

