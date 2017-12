Cremonese Cesena/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Cremonese Cesena streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live dallo Zini per la 21^ giornata di Serie B, giovedì 28 dicembre.

28 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Cremonese Cesena (Foto LaPresse)

Cremonese Cesena, partita diretta dall’arbitro Martinelli allo stadio Giovanni Zini, si gioca oggi giovedì 28 dicembre 2017 alle ore 20.30 per la 21^ giornata della Serie B, ultima del girone d’andata del campionato cadetto che poi si fermerà fino al 20 gennaio per l’ormai classica pausa invernale della Serie B. La Cremonese di Attilio Tesser è neopromossa nel campionato cadetto, ma sta facendo un’ottima figura e con 29 punti è in piena corsa per un posto nei playoff, con il sogno di seguire l’esempio delle tante squadre che in questi ultimi anni sono state protagoniste di due promozioni consecutive, dunque l’obiettivo è chiudere al meglio la prima metà del campionato per consolidare il posto nei quartieri alti. Più complicata l’andata del Cesena, che ha pure cambiato allenatore passando da Andrea Camplone a Fabrizio Castori: con 23 punti i romagnoli si trovano nella situazione di chi può ancora sognare in grande ma deve anche guardarsi alle spalle per non essere invischiato nella zona playout, dunque fare punti a Cremona sarebbe molto significativo.

INFO DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita Cremonese Cesena sarà visibile in diretta tv esclusivamente sulla tv satellitare di Sky che detiene i diritti della Serie B, con appuntamento alle ore 20.30 sul canale Sky Calcio 5 HD (numero 255). Garantita tramite l’app Sky Go anche la diretta streaming video del match per gli abbonati che stasera non potessero mettersi davanti a un televisore.

PROBABILI FORMAZIONI DI CREMONESE CESENA

Parlando adesso delle probabili formazioni di Cremonese Cesena, Tesser non dovrebbe rinunciare per questo match al solito rombo con il modulo 4-3-1-2 anche se di fronte alla difesa resterà in panchina Arini per squalifica. Anche in considerazione di questa assenza, ipotizziamo la formazione titolare con Ujkani in porta; Almici, Claiton, Canini e Renzetti a comporre la linea di difesa a quattro; nel terzetto di centrocampo Croce, Cinelli e Cavion, mentre Castrovilli dovrebbe essere il trequartista alle spalle della coppia d’attacco formata da Paulinho e Scappini. I romagnoli di Castori invece non mancheranno di schierarsi in campo con i 4-4-1-1 dove Jallow e Cacia saranno di nuovo i punti focali del reparto offensivo. Procedendo dunque a ritroso, ecco che nel centrocampo del Cesena ci attendiamo come titolari Kupisz, Laribi, Kone e Fazzi, mentre la linea difensiva davanti al portiere Fulignati dovrebbe essere composta da Donkor, Esposito, Scognamiglio e Perticone.

QUOTE E PRONOSTICO

Quote piuttosto interessanti per Cremonese Cesena secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai, che reputa decisamente favorita la formazione di casa per il match allo stadio Zini. Il segno 1 per la vittoria della Cremonese è infatti quotato a 2,00 volte la posta in palio, mentre in caso di segno 2 per il successo del Cesena si sale fino a quota 4,00. La quotazione del pareggio si colloca invece ad un livello intermedio, dal momento che il segno X è proposto da Snai a 3,25.

