Discesa libera Bormio/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (Coppa del Mondo sci, oggi)

Diretta discesa maschile Bormio streaming video e tv. Si torna sulla pista Stelvio dopo quattro anni: orario e risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci (28 dicembre)

28 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta discesa Bormio: Christof Innerhofer (LaPresse)

La Coppa del Mondo di sci torna a Bormio: oggi è il giorno della discesa libera sulla splendida pista Stelvio, che mancava dal Circo Bianco dal dicembre 2013, dal momento che nelle successive tre stagioni la tappa lombarda della Coppa del Mondo è stata ospitata da Santa Caterina Valfurva. Non poteva però prolungarsi ulteriormente l’assenza di una delle piste più difficili, impegnative e affascinante del mondo, dunque oggi tutti gli appassionati di sci potranno festeggiare il ritorno della discesa di Bormio, che ci regalerà grande spettacolo. Sarà la quarta discesa libera di una stagione che entra sempre più nel vivo: la lotta per la Coppa di specialità si fa più interessante e anche le Olimpiadi non sono più così lontane…

DISCESA BORMIO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La partenza del primo atleta nella discesa maschile di Bormio è in programma alle ore 11.45. Diciamo che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà anche oggi in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Bormio (www.fis-ski.com).

DISCESA BORMIO: FAVORITI E ITALIANI

Come abbiamo già accennato, la pista Stelvio ospiterà la quarta discesa libera stagionale. L’uomo di riferimento nella specialità è tornato ad essere Aksel Lund Svindal, che ha vinto sia a Beaver Creek sia in Val Gardena ed è al comando della Coppa di discesa con ben 260 punti su un massimo di 300, anche grazie al terzo posto di Lake Louise. L’unico avversario che vanta risultati simili a quelli di Svindal è lo svizzero Beat Feuz, vincitore in Canada e secondo sulla Birds of Prey. Saranno dunque loro i principali punti di riferimento, fermo restando che in discesa i pronostici sono più difficili che nelle altre specialità: di certo bisogna tenere d’occhio anche l’altro norvegese Kjetil Jansrud, tutta la squadra austriaca a partire da Matthias Mayer e Max Franz che in stagione sono già saliti sul podio ma anche Hannes Reichelt che a Bormio ha già vinto (come d’altronde anche Svindal), i francesi sempre temibili e i tedeschi che quest’anno sembrano rinati dopo tanti anni di anonimato nelle discipline veloci.

Tutto questo però non ci deve far dimenticare gli azzurri, che non sono ancora saliti sul podio ma tante volte lo hanno sfiorato. Due quarti, due quinti e un sesto posto sono il nostro bottino nelle prime tre discese stagionali, piazzamenti che dimostrano come Peter Fill, Dominik Paris e Christof Innerhofer siano sempre ai vertici. Sulla pista Stelvio il primo nome che viene spontaneo è quello di Innerhofer, che proprio qui nel 2008 colse la prima vittoria della sua carriera e che è lo sciatore perfetto per esaltarsi sulle tante difficoltà tecniche previste dal pendio valtellinese. Lo sci non è una scienza esatta, ma un Innerhofer capace di arrivare quinto in Val Gardena dovrebbe fare grandi cose a Bormio… Le ambizioni sono però alte pure per Fill e Paris: il dato curioso è che pure Dominik ha ottenuto proprio sulla Stelvio la prima vittoria della propria carriera, la certezza è che saranno tutti e tre da seguire con grande attenzione e con la speranza che il podio non diventi un tabù per gli azzurri in questa Coppa del Mondo.

