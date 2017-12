Entella Novara/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Entella-Novara, diretta dall’arbitro Antonio Guia della sezione di Olbia, è la partita attesa oggi giovedì 28 dicembre 3017 alle ore 20.30 presso il Comunale di Chiavari e valida nella 21^ giornata della Serie B. La Virtus Entella sta vivendo un momento di forma pessimo, e al momento sarebbe una delle tre squadre che retrocederebbero in Serie C senza nemmeno passare dai play-out. Dopo l'arrivo del tecnico Alfredo Aglietti erano arrivati cinque risultati utili di fila (quattro pareggi e una vittoria), ma le due sconfitte consecutive hanno fatto precipitare nuovamente la squadra ligure, che ora ha bisogno di riprendere a marciare verso l'obiettivo salvezza. Sembrava destinato ad altri obiettivi il Novara di mister Eugenio Corini, ma la squadra piemontese dovrà pensare prima a raggiungere la salvezza. Infatti gli azzurri al momento hanno appena due punti di vantaggio sulla zona play-off e non vincono da oltre un mese, dal successo esterno sul campo del Venezia. In caso di sconfitta il Novara verrebbe appaiato in classifica proprio dalla Virtus Entella, e finirebbe inevitabilmente per essere coinvolto nella corsa per non abbandonare la cadetteria.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la parte di Serie B sarà visibile in diretta tv, sulla tv satellite d Sky, che ormai da tempo detiene i diritti esclusivi per la cadetteria: appuntamento quindi alle ore 20.30 al canale Sky Calcio HD 10, con diretta streaming video garantita tramite l’app Sky Go riservata ovviamente ai soli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA NOVARA

Proseguiamo con l'analisi delle probabili formazioni che scenderanno in campo dal primo minuto per il match Entella-Novara, cominciando dallo schieramento dei padroni di casa. Mister Alfredo Aglietti, nonostante la sconfitta, è rimasto ovviamente soddisfatto del gioco espresso dai suoi nella sfortunata trasferta di Frosinone. Dunque la formazione verrà riproposta, a cominciare dal modulo di gioco che sarà il 4-3-3. In porta ci sarà Iacobucci, uno dei portieri più battuti del campionato, appoggiato nel proprio compito dal terzino destro Belli, dai due difensori centrali Benedetti e Pellizzer e dal terzino sinistro Brivio. Il centrocampo, punto nevralgico del terreno di gioco e di conseguenza fondamentale per l'esito del match, verrà occupato da capitan Troiano, affiancato sulla destra da Crimi e sulla sinistra da Palermo. I uomini avanzati saranno i due esterni Diaw e De Luca, e il terminale offensivo La Mantia, tutti e tre a segno nella partita persa giovedì scorso allo stadio Stirpe. Il Novara si affiderà invece al 3-4-3 come modulo di base, che in fase di non possesso diventa un inusuale 3-6-1, con lo schiacciamento degli esterni d'attacco sulla linea di centrocampo. Il portiere titolare sarà Montipò, e i suoi corazzieri saranno i tre difensori centrali Troest, Golubovic e Mantovani. A centrocampo sugli esterni si posizioneranno Dickmann e Calderoni, che prenderanno rispettivamente gli slot sulla destra e sulla sinistra, mentre al centro agiranno Moscati e Ronaldo, vista la squalifica di capitan Casarini, ammonito la scorsa settimana mentre era fra i diffidati. A completare l'undici titolari ci saranno i tre attaccanti, l'ala destra Da Cruz, l'ala sinistra Di Mariano e la punta centrale Maniero.

LA CHIAVE DEL MATCH

La chiave del match tra Entella e Novara potrebbero essere gli esterni. Chi riuscirà a sfruttarli meglio potrà creare scompiglio nella retroguardia avversaria e azioni da rete, consegnando palloni invitati ai centravanti. Ci vorrà un gran lavoro anche difensivo dei quattro esterni offensivi (due per squadra) che dovranno dare supporto, per quanto riguarda l'Entella, ai due terzini, e per quanto riguarda il Novara ai due esterni di centrocampo. Molto interessante anche il testa a testa fra La Mantia e Maniero, i due bomber delle squadre, che possono colpire in qualsiasi momento. In questo senso anche i calci d'angolo potrebbero rappresentare una valida soluzione per cercare il vantaggio, perché essendo due squadre simili dal punto di vista tecnico non dovremmo assistere a molte occasioni.

QUOTE E PRONOSTICO

Completiamo la nostra analisi della partita andando a dare uno sguardo alle quote del match, indispensabili a tutti coloro che si sentissero ispirati e volessero giocare qualche euro sulla sfida. Secondo l'agenzia di scommesse Bet365 la squadra favorita per la vittoria finale è la Virtus Entella: la quota per l'1 paga 2.37 volte l'importo giocato. Il successo esterno del Novara e il risultato di pareggio invece sono alla stessa quota, vale a dire 3.10 volte l'importo giocato.

