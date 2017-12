Foggia Frosinone/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Foggia Frosinone: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie B

Frosinone (foto da Lapresse)

Foggia Frosinone sarà diretta dall'arbitro Chiffi. Si può parlare quasi di testacoda nella sfida delle ore 20.30, valida per la 21esima giornata del campionato di Serie B. Un appuntamento, quello al Pino Zaccheria, che mette di fronte da una parte una squadra in piena lotta per non retrocedere, dall'altra una che se il campionato finisse oggi sarebbe promossa in Serie A senza passare dai playoff. L'esperienza insegna, però, che soprattutto in un campionato complicato come quello cadetto è sbagliato dare per scontato qualsiasi partita. Ecco perché gli uomini di Moreno Longo non sottovaluteranno di certo l'impegno in uno stadio caloroso come quello dei pugliesi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Foggia Frosinone sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva per tutti gli abbonati a Sky: i canali di riferimento sono Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1. In mancanza di un televisore a portata di mano sarà possibile assistere al match anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

IL CONTESTO

Basta dare un'occhiata alla classifica del campionato di Serie B per rendersi conto che tra Foggia e Frosinone la squadra favorita è proprio quest'ultima. I punti in classifica dei ciociari sono 34, meno soltanto di quelli del Palermo, prima della classe a quota 36. I gialloblu nell'ultimo turno hanno trovato una spettacolare vittoria per 4-3 ai danni dell'Entella, tre punti d'oro considerando che gli uomini di Longo si erano trovati in svantaggio dopo appena un minuto di gioco. Dall'altra parte troviamo un Foggia che proprio nell'ultimo match di B pare avere ritrovato le proprie certezze. Nelle ultime quattro partite prima della sfida contro la Salernitana, infatti, i ragazzi di Foggia avevano ottenuto 3 sconfitte e un pari. In Campania, però, potrebbe essere arrivata la tanto attesa svolta, con uno 0-3 in trasferta che ha portato i rossoneri a quota 22 punti e dunque a pari punti con l'Avellino, virtualmente salvo soltanto per un discorso di differenza reti. Come finirà allo Zaccheria?

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA-FROSINONE

Quali saranno le scelte degli allenatori in questo Foggia-Frosinone? Partiamo dagli ospiti: Moreno Longo difficilmente sceglierà di rinunciare al suo 3-4-3, pronto a trasformarsi all'occasione in un 3-4-1-2 con Ciano trequartista. In porta confermato Bardi: davanti a lui Terranova, Ariaudo e Brighenti. Sulla mediana, da sinistra verso destra, agiscono Beghetto, Maiello, Gori e Matteo Ciofani, mentre in avanti accanto a bomber Daniel Ciofani giostrano Camillo Ciano e Citro, con quest'ultimo in ballottaggio con Dionisi. Passiamo adesso ai padroni di casa. Stroppa non ha intenzione di stravolgere la formazione che tanto bene ha fatto contro la Salernitana in trasferta. Allora 3-5-2 confermato con Tarolli fra i pali protetto da Loiacono, Camporese e Martinelli. La fascia destra e quella sinistra sono presidiate rispettivamente da Gerbo e Rubin, mentre in mezzo - ai lati di Agazzi - si muovono Agnelli e Deli. In avanti confermata la coppia d'attacco Chirico-Beretta.

QUOTE E PRONOSTICO

Gli appassionati di scommesse non si lasceranno sfuggire l'occasione di puntare qualcosina su Foggia-Frosinone. Le quote dell'agenzia Intralot vedono nella formazione ospite la vera favorita della 21esima giornata del campionato di Serie B. Lo dimostra la quota per il segno "2", fissata a 2.20. Il pareggio tra Foggia e Frosinone è il secondo risultato meno probabile secondo Intralot, che paga l'"X"a 3.40. Più facile che invece a primeggiare siano i padroni di casa, la cui vittoria è data a 3.20. Per chi pensa che scommettere l'esito finale sia troppo rischioso, noi vi consigliamo di rifurgiarvi nel segno Goal, pagato 1.52: nella sfida dello Zaccheria, infatti, le reti difficilmente si faranno attendere.

