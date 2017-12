Globe Soccer Awards 2017/ Diretta tv e streaming video premiazione: categorie e candidati, vincitori premi

Globe Soccer Awards 2017, diretta tv e streaming video premiazione: categorie e candidati, vincitori premi. Le ultime notizie sulla cerimonia di Dubai trasmessa da Sky in esclusiva

28 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Globe Soccer Awards 2017

Nuovi premi e riconoscimenti nel mondo del calcio: arrivano i Globe Soccer Awards 2017. Nella splendida cornice del Madinat Jumeirah si terrà il meeting annuale dedicato ai principali operatori di calciomercato e nato per premiare il miglior dirigente e il miglior agente di calciatori dell'anno. La cerimonia di consegna dei premi comincerà alle ore 18.30, con la conduzione di Alessandro Cattelan. Negli anni le liste delle categorie sono cresciute, arrivando a comprendere miglior club, giocatore e allenatore dell'anno. Fra le categorie di premi di quest'anno ci saranno anche quelle per il miglior arbitro dell'anno, il premio alla carriera di giocatore e a quella di allenatore. Tra gli ospiti di questo appuntamenti ci sono Francesco Totti e Marcello Lippi, mentre Cristiano Ronaldo si collegherà da Madrid in compagnia di Alessandro Del Piero. Ai Globe Soccer Awards 2017 parteciperanno, dunque, numerose icone di questo sport. Saranno presenti, ad esempio, anche il presidente della FIFA Infantino e il responsabile della Commissione Arbitri della Federcalcio mondiale Pierluigi Collina.

GLOBE SOCCER AWARDS 2017, LE PRINCIPALI CATEGORIE

Ci sarà anche un po' di Italia ai Globe Soccer Awards 2017, premio istituito nel 2010 con l'obiettivo di riconoscere l'importanza non soltanto dei giocatori e degli allenatori all'interno del calcio, ma anche di chi agisce dietro le quinte, come dirigenti di società e operatori di mercato. Presente anche la Juventus, ad esempio, alla Dubai International Sports Conference. Paulo Dybala e Gianluigi Buffon, infatti, sono in lizza per il premio di miglior giocatore dell'anno. Se la vedranno però con Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos e Mbappè. Per quanto riguarda, invece, gli allenatori, Massimiliano Allegri sfiderà Antonio Conte, José Mourinho e Zinedine Zidane per il premio di miglior allenatore. Per il titolo di miglior club dell'anno in lizza ci sono Real Madrid, Manchester United e Monaco. I procuratori Mino Raiola, Jorge Mendes e Alessandro Lucci si sfidano per il premio di miglior agente dell'anno. Il premio alla carriera, invece, verrà consegnato a Francesco Totti, diventato dirigente della Roma. Irmatov, Gassama, Brych, Ricci e Ramos candidati per il premio al miglior arbitro dell'anno. Miglior ct delle nazionali arabe? I candidati sono: Renard (Marocco), Cuper (Egitto), Maaloul (Tunisia), Van Marwijk (Arabia). Per la migliore nazionale araba ci sono Marocco, Arabia Saudita, Egitto e Tunisia. Verranno premiati anche il miglior campionato dell'anno e l'affare dell'anno.

COME SEGUIRLO IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO

I Globe Soccer Awards 2017 verranno trasmessi oggi, giovedì 28 dicembre 2017, in diretta esclusiva da Dubai su Sky Sport 24 (anche in alta definizione, HD) dalle 18.30. La cerimonia di consegna potrà essere seguita, dunque, sintonizzandosi sul canale 200 (o 250) della piattaforma satellitare. Sky Sport è, infatti, media partner dell'iniziativa e infatti da Dubai sarà collegato Alessandro Alciato per Sky Sport 24. Chi però non ha modo di seguire la cerimonia di consegna dei premi in diretta tv può ripiegare su quella streaming video. L'emittente satellitare può essere, infatti, seguita attraverso il famoso servizio Sky Go, attraverso il quale possono essere seguiti i vari canali del proprio abbonamento Sky tramite pc, smartphone o tablet. Non c'è modo, dunque, di perdersi questo appuntamento atteso da tutti gli appassionati di calcio. I fan di Francesco Totti e i tifosi della Roma, ad esempio, potranno assistere alla consegna del premio alla carriera all'ex capitano giallorosso.

© Riproduzione Riservata.