Infortunio Pjanic / Juventus, problema muscolare in allenamento: la prima diagnosi del club bianconero

28 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Infortunio Pjanic, ultime notizie Juventus (Foto: LaPresse)

Tegola in casa Juventus: si è fermato Miralem Pjanic. Infortunio per il centrocampista bosniaco, uno dei giocatori più in forma finora della squadra di Massimiliano Allegri. Durante l'allenamento ha accusato un affaticamento muscolare al quadricipite della coscia destra, quindi le sue condizioni verranno valutate domani, alla vigilia della sfida contro l'Hellas Verona. Per ora resta, dunque, in forte dubbio per la partita di sabato sera al Bentegodi. Al di là della possibile assenza in campionato, in casa Juventus c'è apprensione per capire la reale entità dell'infortunio rimediato da Miralem Pjanic. Piccolo campanello d'allarme anche perché la Juventus è a meno di una settimana dal derby di Coppa Italia. Non è da escludere che la diagnosi costringa mister Allegri a fare a meno del centrocampista anche per la partita contro il Torino. E allora cominciano a “scaldarsi” Claudio Marchisio e Rodrigo Bentancur.

INFORTUNIO PJANIC, EMERGENZA INFERMERIA JUVENTUS

Quello di Miralem Pjanic è l'ultimo dei 26 infortuni fatti registrare dalla Juventus in questa stagione. Per il club bianconero arriva nuovamente il momento di affrontare il problema. Sono tanti gli intoppi che hanno condizionato la squadra di Massimiliano Allegri, soprattutto le sue scelte. L'affaticamento muscolare del regista bianconero arriva a due mesi da un problema simile. Prima di lui erano stati registrati 25 infortuni, di cui 18 di natura muscolare e 13 avvenuti durante una seduta di allenamento. I carichi di lavoro incidono sulla forma, insieme a colpi, contusioni e sfortuna. Dal lungodegente Howedes a Higuain e Buffon, finendo con Pjanic: quasi tutti hanno trascorso almeno una giornata fermi ai box. La Juventus per ora se l'è cavata anche grazie ad un'ampia rosa che permette al suo allenatore di avere i ricambi giusti quando si fermano i titolarissimi. Nel caso di Pjanic sono pronti a sostituirlo Marchisio e Bentancur.

