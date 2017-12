MONTELLA AL SIVIGLIA/ E' ufficiale: l'ex Milan firma fino al 2019

Montella al Siviglia: l'ex Milan in Spagna fino al 2019. Ufficiale l'accordo con il club andaluso, la partita d'esordio sarà quella del 6 gennaio nel derby col Betis Siviglia

28 dicembre 2017 Fabio Belli

Montella al Siviglia (foto LaPresse)

E’ ufficiale l’arrivo di Vincenzo Montella al Siviglia. L’ex tecnico del Milan dopo l’esonero in rossonero non è rimasto fermo molto tempo, ed anzi si è lanciato in una nuova avventura all’estero, la prima per il tecnico che è passato in Italia dalle panchine di Roma, Catania, Fiorentina, Sampdoria e Milan. Per la prima volta fuori dalla nostra Serie A, Montella ha deciso di raccogliere l’eredità dell’argentino Berizzo, che è stato esonerato 6 giorni fa, col club quinto in classifica ma capace di raccogliere solo 1 punto nelle ultime 3 partite di campionato. L’esonero di Berizzo ha fatto discutere visto che il tecnico si era assentato per curare un adenocarcinoma alla prostata, un tumore che aveva richiesto un’operazione. Nonostante questo, il Siviglia ha comunque conquistato l’accesso agli ottavi di finale di Champions League ma non è bastato: l’era Montella è dunque pronta ad iniziare, e partirà dal prossimo 6 gennaio, con la sfida che nel giorno dell’Epifania vedrà il Siviglia impegnato nel derby contro il Betis.

LE PAROLE DELL'AGENTE DI VINCENZO MONTELLA

Vincenzo Montella ha dunque trovato ufficialmente l’accordo per svincolarsi dal Milan, club con il quale il tecnico di Pomigliano d’Arco aveva un accordo fino al 2020. Il Siviglia però sul suo sito ufficiale ha comunicato: “Il Siviglia e Vincenzo Montella hanno raggiunto un accordo fino al 2019” sancendo in maniera ufficiale il matrimonio professionale con il tecnico italiano. La firma avverrà nella giornata di venerdì 29 dicembre, con Montella che ha trovato con i suoi avvocati l’accordo per la rescissione con il Milan. Sull’avvenuto accordo tra Montella e gli andalusi è arrivato anche il primo commento ufficiale da parte dell’agente di Vincenzo Montella, Alessandro Lucci, rilasciato a Sky Sport: “E’ nato tutto una settimana fa, dopo che Berizzo non è stato confermato. Col Siviglia c'è un buon rapporto e Vincenzo è un allenatore di altissimo profilo internazionale e ha qualità calcistiche che si sposano con la Liga e col Siviglia, e così siamo arrivati all'obiettivo. Hanno collaborato tutte le parti, in primis Vincenzo che ha fatto un grande sacrificio sotto il profilo economico.”

