NOVAK DJOKOVIC E SERENA WILLIAMS/ Streaming video e diretta tv: il ritorno dei numeri 1 (Mubadala Tennis)

Mubadala World Tennis Championship info streaming e diretta tv: tornano in campo Novak Djokovic e Serena Williams. Nel torneo d'esibizione troveranno le sensazioni di un tempo?

Tornare ad Abu Dhabi, nelle terre degli emiri, per provare a sentirsi di nuovo sovrani del tennis mondiale. L'obiettivo non dichiarato di Novak Djokovic e Serena Williams nel Mubadala World Tennis Championship è questo: cercare di riscoprirsi, dopo un lungo periodo di stop forzato. L'ex numero uno ATP troverà sulla sua strada avversari non all'altezza dei vari Federer e Nadal (con quest'ultimo ritiratosi in extremis dalla competizione), ma due top ten come Thiem e Carreno Busta, uniti ad una schiera di gregari di ottimo livello come Roberto Bautista Agut, Kevin Anderson e l'astro nascente Andrey Rublev, costituiscono un buon viatico per capire a che punto è il percorso di recupero. E Serena Williams? Giocherà sabato in un match d'esibizione contro la sorpresa del 2017, quella Jelena Ostapenko capace di sbaragliare la concorrenza all'ultimo Roland Garros. Scenderà in campo, la statunitense, dopo essere diventata mamma a settembre della piccola Alexis Olympia. Ultima partita di tennis ufficiale prima della gravidanza? Era gennaio dello scorso anno: una finale di Slam, l'Australian Open vinto sulla sorella Venus. Non avrebbe potuto essere altrimenti.

DJOKOVIC, "NON VEDO L'ORA"

L'ultima apparizione ufficiale di Novak Djokovic su un campo da tennis risale al mese di luglio scorso: quarti di finale di Wimbledon contro Thomas Berdych. A metterlo fuori causa un dolore al gomito che lo avrebbe poi costretto ad una pausa durata fino ad oggi. Ma è forse vero che non tutti i mali vengono per nuocere. Nole, infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe avere ritrovato la voglia di giocare a tennis:"Dopo aver vissuto sulle montagne russe per 18 mesi e convissuto col dolore, ho imparato a non dare più niente per scontato". Il serbo ha spiegato:"Non ho mai avuto un intervento chirurgico in vita mia. Non ho mai accusato infortuni gravi che mi hanno costretto a stare per così tanto tempo lontano dai campi. Adesso è cambiato molto del mio approccio al tennis. Non ho avuto scelta, ormai non riuscivo nemmeno ad alzare il braccio senza sentire dolore. Questa esperienza è stata per me una grande lezione. Non vedo l'ora di tornare a competere ai massimi livelli. Sto lavorando per questo da tempo, aumentando il carico di lavoro da un mese".

