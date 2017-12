Palermo Salernitana/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Palermo Salernitana streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live di questa affascinante partita per la 21^ giornata di Serie B.

28 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Palermo Salernitana - LaPresse

Palermo Salernitana, diretta dall’arbitro Minelli, è una partita che si gioca oggi giovedì 28 dicembre 2017 alle ore 20.30 per la 21^ giornata della Serie B, ultima del girone d’andata del campionato cadetto che poi si fermerà fino al 20 gennaio per l’ormai classica pausa invernale della Serie B. Allo stadio Renzo Barbera-La Favorita del capoluogo siciliano la capolista allenata da Bruno Tedino vorrà provare a chiudere al meglio la prima metà del campionato, considerando pure che nulla è ancora definito in questa Serie B così equilibrata, appassionante e avvincente e che 36 punti non danno alcuna garanzia al Palermo, visto che le inseguitrici sono molto vicine. La Salernitana proprio in questo mese di dicembre ha vissuto il cambio di allenatore, fra Alberto Bollini e Stefano Colantuono: con 26 punti, la situazione dei campani è un ottimo esempio dell’equilibrio del campionato, perché per la Salernitana è ancora possibile inseguire i playoff ma deve pure stare attenta a non farsi risucchiare verso il basso.

INFO DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita Palermo Salernitana sarà visibile in diretta tv esclusivamente sulla tv satellitare di Sky che detiene i diritti della Serie B, con appuntamento alle ore 20.30 sul canale Sky Calcio 1 HD (numero 251). Garantita tramite l’app Sky Go anche la diretta streaming video del match per gli abbonati che stasera non potessero mettersi davanti a un televisore.

PROBABILI FORMAZIONI DI PALERMO SALERNITANA

Quanto alle probabili formazioni di Palermo Salernitana, dovrebbe esserci ancora il modulo 3-5-1-1 per Tedino e il suo Palermo, con La Gumina e Traikovski attesi a comporre l’attacco, mentre alle loro spalle Coronado e Murawski si contenderanno una maglia da titolare, con il primo che appare favorito in questo ballottaggio. A centrocampo dovremmo vedere all’opera anche Rispoli, Gnahoré, Jajalo ed Aleesami per i rosanero, mentre la retroguardia a tre davanti all’estremo difensore Posavec dovrebbe essere composta da Cionek, Struna e Bellusci. Dall’altra parte, Colantuono e la sua Salernitana dovrebbero scendere al Barbera proponendo il modulo 4-2-3-1 con uno tra Bocalon e Rossi pronti a trascinare i granata come punta centrale. Alle loro spalle sulla trequarti Gatto, Kiyine e Sprocati, mentre la coppia in mediana dovrebbe vedere Minala (al rientro dalla squalifica) e Ricci. Procedendo ancora a ritroso, ecco infine la difesa con Adamonis in porta, protetto dalla linea a quattro che dovrebbe vedere in campo Pucino, Schiavi, Mantovani e Vitale.

QUOTE E PRONOSTICO

A proposito infine delle quote per Palermo Salernitana secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai, non stupisce osservare che viene considerata decisamente favorita la formazione di casa per il match allo stadio Barbera. Il segno 1 per la vittoria del Palermo è infatti quotato a 1,73 volte la posta in palio, mentre in caso di segno 2 per il successo della Salernitana si sale fino a quota 5,00. La quotazione del pareggio si colloca invece ad un livello intermedio, dal momento che il segno X è proposto da Snai a 3,45.

