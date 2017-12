Perugia Empoli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Perugia Empoli: streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. Azzurri in cerca di conferme dopo il cambio di panchina.

28 dicembre 2017 Michela Colombo

Diretta Perugia Empoli (LaPresse)

Perugia-Empoli, diretta dall’arbitro Livio Marinelli, è la partita in programma oggi giovedì 28 dicembre 2017 alle ore 20.30 e valida nella 21^ giornata della Serie B. In campo al Curi ecco due formazioni che hanno voglia di far bene in questo finale di girone d'andata e provare a mettere le basi per una seconda parte di stagione realmente entusiasmante. Il Perugia di Breda viene da tre gare di fila senza vittorie e vuole regalare i tre punti ai propri tifosi che in questa prima parte di stagione si sarebbero aspettati molto di più da una formazione partita per lottare ad altri obiettivi. I casa Empoli c'è voglia di vincere dopo il cambio di allenatore che ha visto l'ex Roma, Andreazzoli, subentrare a Vivarini. Si attende quindi una partita ricca di motivazioni e spunti utili perché entrambe le squadre in campo vogliono concludere bene il proprio anno che non è certo stato avaro di amarezze.

INFO DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che la partita tra Perugia e Empoli, attesa alle ore 20.30 sarà visibile in diretta tv su Sky: appuntamento quindi sul canale Sky Calcio 3 HD. Di conseguenze sarà garantita anche la diretta video streaming del match tramite l’app Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Per quanto concerne le probabili formazioni del match tra Perugia e Empoli va detto che mister Breda non pensa a grossi cambi: la formazione del tecnico ex Ternana si schiererà con un 4-4-2 molto offensivo e ricco di qualità in mezzo al campo. In porta ci sarà Nocchi con Zanon, Volta, Monaco e Belmonte a completare il reparto difensivo. In mezzo al campo agiranno Colombatto e Bianco con Del Prete e Buonaiuto che dovranno giocare sugli esterni. Per quanto concerne l'attacco, la squadra perugina punta tutto su Cerri e sul bomber Di Carmine. L’Empoli invece ha intenzione di confermarsi su buoni livelli vista una classifica interessante in ottica playoff. Il modulo scelto da Andreazzoli sarà il 4-3-1-2 con Provedel tra i pali mentre in difesa agiranno Pasqual, Veseli, Simic e Di Lorenzo. A centrocampo per l'Empoli giocheranno Bennacer, Castagnetti e Krunic con Zajc a fare da trequartista. In avanti il tandem offensivo sarà composto da Caputo e dall'ex Salernitana, Alfredo Donnarumma.

LA CHIAVE DEL MATCH

Il Perugia fin qui ha dimostrato di avere una fase difensiva particolarmente fragile e rivedibile: sono davvero troppi gol subiti fin qui dalla formazione umbra che non sembra certo delle migliori in vista dei playoff. La squadra biancorossa ha voglia di conquistare una vittoria e perciò vuole puntare su Di Carmine e Cerri che hanno tanto ancora da dimostrare ai tifosi dei grifoni. Servono i tre punti e soprattutto ritrovare una vittoria che in casa umbra manca da tanto tempo. L’Empoli invece non appare essere in crisi ma che comunque ha difficoltà evidenti nell'ottenere una vittoria. La squadra toscana ha una difesa abbastanza solida ma in attacco fa la differenza. Caputo e Donnarumma sono un lusso per la serie B, ecco perché la formazione toscana non vuole certo rinunciare a quelli che sono i due elementi fondamentali. Per quanto concerne la trequarti, bene Zajc, autentica sorpresa di questa prima fase della stagione in casa dell'Empoli. I presupposti per una gara bella ed avvincente ci sono tutti.

QUOTE E PRONOSTICO

Al Curi andrà in scena una gara combattuta e che avrà tanti spunti molto intriganti in chiave playoff e salvezza. La vittoria del Perugia viene quotata da Bwin a 2.15 che dimostra comunque una quota molto interessante. A 3.15 invece il pareggio tra Perugia ed Empoli, con il colpo degli ospiti quotato invece a 4.50.

